Œudeghien, amoindri mais récompensé

Les chevilles des Maxime

Alors qu’il glanait son douzième succès, Tourpes pouvait regarder en toute tranquillité ce que donnaient les duels que se livraient, d’un côté, Ninove et Genappe, de l’autre, Sirault et Œudeghien. En bon dauphin qu’il est, Genappe ne s’est pas fait surprendre du côté de Terjorden, l’emportant 8-13. Entré dans le Top 4 le week-end dernier, Œudeghien voulait confirmer mais à Sirault, il savait que rien ne serait simple. D’autant plus depuis qu’il sait qu’il ne pourra plus compter sur Martin Delavallée qui a retrouvé de l’embauche dans le milieu professionnel du foot, à Charleroi. D’autant plus que la guigne ne lâche pas la formation du capitaine Éric Bremeels. "À Maxime Guns qui a toujours un souci à la cheville, on peut ajouter Max Rochart, à son tour blessé à la cheville ce dimanche à l’échauffement. C’est donc Dany Leleu, notre septième voire huitième joueur normalement qui a joué, ce qui a modifié les places sur le terrain mais, au final, on est revenu de Sirault, le troisième, avec ce qu’on voulait. On doit être satisfait car la mission est remplie."

«Rester dans le Top 5»

Un point assuré à 10-6. "Au moment où on était dans le dur après la pause atteinte à 10-5. Sirault a bien frappé alors qu’on ne jouait plus bien. Mais on a su stopper l’hémorragie avec soulagement. On ne voulait pas leur laisser les trois points comme à l’aller, expliquait Éric qui se réjouissait également de garder la quatrième place. Tant qu’on reste dans le Top 5, on est sur la bonne voie des play-off et donc du maintien. Dimanche, on recevra Ninove. On visera à nouveau le point même si, à domicile, on pourrait bien aller chercher un succès pour creuser un écart sur les septième et huitième, histoire d’aborder la suite de manière un peu plus paisible."

Là où le mot paisible ne règne pas, c’est à Blicquy vu l’avant-dernière place et malgré une belle unité ramenée de Brussegem, ne perdant que 13-9.