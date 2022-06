Dany Gabez piège les régionaux à Anvaing

Les accélérations provoquent quelques cassures dans le peloton mais ils sont encore une vingtaine à se battre pour la gagne à la mi-course. Les attaques se multiplient mais les coureurs, qui n’oublient pas quand ça les arrange que les kermesses sont des courses individuelles, ont un peu trop souvent tendance à rouler… pour faire perdre certains adversaires plutôt que pour essayer de gagner eux-mêmes. Et quand Florian Delier s’isole aux commandes avec un représentant d’IWG Wapi et un autre de Parike, ce sont les sociétaires de ces deux dernières formations qui font l’essentiel du boulot pour opérer la jonction. Par contre, assez curieusement, lorsque Dany Gabez et Cyprien Dumortier tentent leur chance dans l’avant-dernier kilomètre, les deux équipes les mieux représentées se montrent alors incapables de réagir. Tout profit pour le Liégeois Dany Gabez qui décroche son deuxième succès de la saison après avoir distancé le citoyen de La Glanerie dans le dernier virage. "J’étais diminué par un souci de dérailleur après avoir chuté un peu plus tôt dans la course. Je n’arrivais plus à changer de vitesse, ce qui constituait un sérieux handicap lors du sprint", justifiait le représentant du VC Roubaix, déjà quatrième à Béclers mais décidément de plus en plus présent aux avant-postes des épreuves régionales. Dumortier, qui regrettait le danger présent sur certaines portions du circuit avec, notamment, des routes très glissantes, espérait pouvoir briller le lendemain sur le championnat des Hauts-de-France.

«C’est très frustrant»

Dany Gabez pouvait, pour sa part, savourer ce beau succès à quelques jours d’une participation au Critérium Européen de la jeunesse qui se déroulera au Luxembourg lors du week-end prochain. Le citoyen d’Ans fera équipe au sein du Team Wallonie avec Florian Delier, troisième sur la ligne et très déçu de son résultat final: "C’est très frustrant de voir la façon de rouler de certains coureurs mais mes pensées sont orientées vers les grands rendez-vous à venir puisque je m’alignerai aussi à Herbeumont et à l’interclubs de Frasnes."

Dans les rangs d’IWG Wapi, Robin Schirrmeister pouvait également se montrer déçu malgré sa septième place: "Je n’ai pas été aidé. Dans ce genre de course, c’est chacun pour soi et il n’y a pas vraiment de consignes d’équipes à espérer. J’attendais mieux de cette épreuve disputée dans mon village. J’espère me montrer à Herbeumont où le niveau sera bien supérieur."