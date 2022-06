Castrique a crânement tenté sa chance

C’est Kim De Baat qui a remporté les championnats de Belgiques dames dimanche en réglant au sprint un petit groupe et en devançant Fien Van Eynde et Sara Maes. Plus tôt dans la course, c’est une échappée de six coureuses qui avait animé le national, au sein de laquelle on retrouvait déjà Kim De Baat mais aussi la Mouscronnoise Marion Norbert Riberolle. Les fuyardes étaient finalement reprises à une bonne trentaine de kilomètres de l’arrivée. Après les tentatives des favorites annoncées, dont Lotte Kopecky et Sanne Cant, c’est à nouveau un petit groupe de six qui se faisait la malle avant d’être rappelé à l’ordre par le peloton à 17 bornes du but. Cinq kilomètres plus loin, l’insaisissable Kim De Baat repassait à l’offensive en cmpagnie de Julie Hendrickx et Fauve Bastiaenssen. Trio rejoint par un autre trio, Sara Maes, Fien Van Eynde et Lone Meertens faisant le forcing pour rejoindre la tête.