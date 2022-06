Belle journée pour Rune Duflo à Pottes

Samedi, Pottes entrait en concurrence avec le Tour du Condroz mais aussi plusieurs kermesses dont une toute proche à Rollegem-Kapelle où Ugo Deweerd s’est classé à la cinquième place. Dans ces conditions, il ne fallait pas s’attendre à du très grand spectacle, d’autant que la météo se sera montrée capricieuse avec plusieurs averses qui poussèrent les commissaires à raccourcir l’épreuve d’une boucle.

Les bosses successives allaient provoquer un écrémage par l’arrière et, à trois tours de la fin, ils n’étaient déjà plus que huit à se battre pour la victoire. Après plusieurs attaques, les coureurs du club de Parike étaient récompensés en plaçant Rune Duflo aux commandes. Le solide Flandrien, souvent classé la saison passée chez les cadets, se retrouve flanqué du Carolo Romain Bauduin mais, dans le dernier tour, il s’isolait pour décrocher son premier succès dans la catégorie: "C’est une libération car je n’ai pas connu beaucoup de réussite cette année. Avec Bauduin, l’entente a été parfaite mais je n’ai pas crié victoire trop vite. C’est souvent dans ces épreuves où le peloton est moins garni qu’il est le plus difficile de s’imposer."

Romain Bauduin obtient également son meilleur résultat depuis le début de la saison. Sociétaire de l’équipe Flanders Color-Galloo, le citoyen de Langly espère désormais vivre un bel été. On retiendra dans les rangs régionaux la quatrième place de Justin Picoux, piégé par Stian Van Oudenhove dans le sprint des poursuivants mais le coureur athois finira bien par en claquer une et restait serein en pensant à l’interclubs de Rekkem programmé ce dimanche. On retiendra enfin la cinquième place pour Édouard Nowacki; le petit-fils de Daniel Hennekens poursuit sa progression et s’est même fait plaisir en allant chercher des primes. C’est la preuve que le sociétaire de Sprint 2000 gagne en confiance!