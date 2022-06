Ce mardi, du Tournoi d’Ogy, on passera à celui de Mont-Gauthier. Là aussi, douze équipes en lice, quatre jours d’éliminatoires et un samedi de demi-finales et de finale. Ogy sera de la partie dès le premier jour, face à Maubeuge et contre la N3 d’Aisemont. Pour sa part, Thieulain évoluera vendredi contre Wieze et face à la N2 de Planois. L.D.