Tournai et Mouscron peaufinent leur noyau

Zwart part, Labreg revient, Roussel et Lepoint restent

Mouscron, vice-champion de Belgique derrière Malines, fait ainsi le tour de ses cadres et veille à combler, si le besoin se fait ressentir, les cases manquantes. C’est ce que les Dauphins ont fait à la suite du départ de Mathias Zwart. Déjà privée en cours de saison passée de son Iranien Amir Dehdari qui a décidé de quitter le groupe en plein exercice, la formation de Gabo Gallovich devait alimenter le côté droit. Chose qui a été faite il y a peu avec le retour de Samy Labreg depuis Courtrai où il a presté ces quatre dernières années après avoir fait le bonheur de Mouscron pendant cinq saisons, remportant trois titres de champion et deux fois la Coupe de Belgique. Chouette retour, vraiment!

Le RDM s’est assuré des prolongations de Valentin Roussel, son capitaine, et de Tom Lepoint, son gardien… Inutile de vous préciser l’importance de l’un, 15 ans de présence au club, et de l’autre, pointé en neuvième position du classement des joueurs de l’année, mais premier gardien. Un trophée remporté par le Malinois Nikola Pavlicevic devant un Hurlu, Rostyslav Naumchyk. Son coéquipier Hiliane Zaoui a été classé sixième. Un Tournaisien conclut le Top 10 et il s’agit de Maël Leseney, véritable révélation de la saison qui a permis au CNT de battre ou sérieusement mettre en difficulté toutes les grosses pointures de la Superligue. Venu à Tournai pour concilier polo et études, le jeune Français restera fidèle à l’équipe de Sam Gomez dont l’effectif sera encore un peu plus rajeuni.

Barouche arrive, Dupriez et Cornil sont «promus»

Il le sera d’abord avec un renfort, celui de Matis Barouche. À 18 ans, l’ancien de Harnes, où il a été formé, et de Douai, où il a intégré le noyau Pro A, a laissé une forte impression lors des entraînements qu’il a suivis en fin de saison passée avec les Tournaisiens. Ami de Maël, Matis pourrait former un duo redoutable.

Malgré leur jeune âge mais au regard de leur formation au sein d’un club de haut niveau tel que Douai – qui vient toutefois de déposer le bilan après 125 ans d’existence! –, ces deux-là devront servir de guide, comme les Kubat, Boulogne et autre Carrez, aux éléments du cru qui feront intégralement partie de l’effectif tournaisien en 2022-2023.

Le CNT a ainsi annoncé que Niel Dupriez et Romyn Cornil entreront pleinement en ligne de compte pour s’attribuer un bonnet en équipe fanion. Du haut de ses 17 ans, Niel impressionne déjà par son gabarit, sa puissance et sa capacité à occuper un poste aussi ingrat que celui de pivot. Il sera mis en concurrence avec Jules Keunebrock et Medhi Sidhoum. De son côté, Romyn a, comme Hector Droulez ou Martin Mahut, un nom de famille qui sonne bien à Tournai. Fils de Rudi, une des icônes du club, le gamin de 17 ans culmine à 1,95 mètre et présente un profil intéressant car très polyvalent. Jouer au piquet ou à l’extérieur lui va ainsi parfaitement bien. D’autres noms devraient de jeunes promus devaient encore être annoncés prochainement.