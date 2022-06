L’argent à la balle, ce n’est pas du bidon

1. Samedi On est encore plutôt novice en balle pelote et on avoue que, malgré une volonté farouche de s’immerger au cœur de ce sport, on ne maîtrise pas l’ensemble des us et coutumes, même si on a déjà compris bien des choses: le tamis, la livrée, le rechas, le contre-rechas, les quinze, les jeux, le championnat, les play-off, les tournois… On a aussi déjà pu tordre le cou aux préjugés: qui prétendait qu’à l’armure – la mi-temps dans le milieu ballant; vous avez vu que l’on gère! –, les joueurs mettaient les vingt minutes de repos à profit pour siphonner des bières? On a encore compris qu’après chaque échange, si les pelotaris d’une équipe se tapent sur les fesses, ce n’est pas un geste lié à une quelconque perversité mais un signe ostentatoire de vif encouragement. N’empêche, à la fin d’une lutte – un match dans le milieu ballant; qu’est-ce qu’on maîtrise grave! –, certains, vu le fouettage insistant de leurs coéquipiers, doivent avoir un arrière-train digne du babouin…

2. Dimanche Restons à la balle pour, cette fois, valider un des préjugés les plus tenaces collant aux basques – jeu de mots – du pelotari: oui, il y en a qui se font de l’or en barre dans ce sport! C’est édifiant de le voir de ses propres yeux. Et nous, on l’a vu, cet argent qui déferle. C’était à Thieulain, à l’approche du dénouement de la lutte face à Ogy. Il s’en est mis plein les poches. De qui on parle? Pas d’un joueur, pardi, le match étant encore en cours! Non, le gamin qui passe son après-midi à bouger les bidons numérotés. On ne rentre pas dans les détails des chasses au risque de vous perdre... Sachez juste que passer le dimanche après-midi à déposer les bidons à hauteur des coups de craie du ref, c’est bien plus rémunérateur qu’être enfant de chœur le matin. Dans les deux cas, vous faites la quête, avec un panier en osier à l’intérieur de l’église, un plateau de bière à l’extérieur, mais on vous assure que les fidèles de l’évangile selon Saint-Jean sont plus radins que les fidèles du jeu de paume selon saint Tanguy Metayer… Pas de pièces cuivrées dans le plateau Jupiler, oh que non, quasi que des 1 et 2 €, et même des billets! Pourquoi on a été enfant de chœur?

3. Lundi Le foot mouscronnois – on parle de celui dit du centre-ville qui se veut naturellement, mais assurément à tort, le plus prestigieux! – vient de liquider un deuxième matricule – le 216 après le 224! – et pourtant, certains de ses fervents supporters osent encore la ramener. On ne mettra pas tout le monde dans le même panier mais à l’annonce du maintien d’une activité footballistique au Canonnier et au Futurosport grâce à l’union née de la Squadra Mouscron, club sain et bien géré – c’est sûrement cela qui leur fait bizarre; pas l’habitude! –, les commentaires négatifs ont plu. "Le Stade Mouscronnois Squadra: le nom est beau si on enlève le troisième mot!" "La P3? C’est une blague, on mérite mieux que ça!" "Un derby contre Luingne B: à mourir de rire!" Il y a comme là, le relent d’un sentiment de supériorité, une arrogance tenace et une insolence méprisante, à l’image de ce qu’est finalement le football vécu au Canonnier depuis près de 15 ans: se croire le plus beau, le plus malin et le plus fort; vouloir viser le plus haut sans réflexion ni raison; pousser à la folie, puis crier à la folie quand tout se casse la figure; répéter les erreurs du passé! Surtout, que ceux-là laissent le matricule 9702 bien en paix…

4. Mardi Gérard Lopez a tenu à se défendre publiquement face aux attaques dont il est la cible dans la descente aux enfers de ses Girondins de Bordeaux. Et il a eu un mot pour Mouscron: "Avant ma reprise, l’Excel était déjà endetté. Je lui ai permis de vivre encore un peu, payant ses factures, mais à un moment, il fallait bien arrêter." Sur ce coup-là, on ne peut pas traiter notre Gégé de menteur… Pour une fois!

5. Mercredi Certains déconnectés de la réalité du foot provincial se mettent à rêver d’un "ancien nom pour donner un élan positif" au SMS. Déchiffrez Stade Mouscronnois Squadra! Ce ne sera pas Jonathan Blondel, dont la vidéo le montrant en train de décapsuler à tour de dents des bières a fait un véritable carton: Jo a encore du mordant mais pas pour le football!

6. Jeudi Et ce ne sera pas non plus Maxime Lestienne, dont l’épouse a affirmé qu’il se voit "rester à vie à Singapour, là où son talent est enfin reconnu… Ici, on l’appelle même Max Ronaldo." Rien que ça!

7. Vendredi Conférence de presse du Marathon d’Estaimpuis: deuxième épisode ce vendredi! On n’y va pas car il y en a déjà eu une et car on nous en annonce encore deux autres d’ici septembre. Toutes, bien sûr, sur invitation de Daniel Senesael! Et pour y apprendre quoi? Que le député-bourgmestre réalisera l’exploit de donner, puis prendre le départ de son marathon? Ou qu’il courra avec son Marcel préféré vert fluo sur le dos? On s’en passera!