Dulieu: «La N1? On en parle si peu»

Nicolas, Tourpes, c’est un peu le tube du moment: leadership en N2, Grand Prix Maistriau devant Isières et Thieulain, Coupe du Président… Surpris?

Difficile de répondre car on s’attendait à jouer le haut de classement et réussir l’un ou l’autre coup en grand prix ou en tournoi. Mais c’est surtout notre régularité qui nous surprend un peu. On arrive vraiment à prester à un très bon niveau constamment.

Est-ce également peut-être une concurrence qui répond moins présent que prévu?

Non, ce n’est pas une question de qualité de la concurrence. Je crois que c’est notre niveau qui est à mettre en évidence… On forme un groupe qui ne cesse de grandir et gagner en cohésion.

C’est ce qui ressort de vos luttes, avec l’impression que vous vous amusez bien ensemble…

C’est exactement ça: on veille à s’amuser! Dès qu’il y a l’un de nous qui a un petit creux, les autres essaient de lui faire changer les idées en dédramatisant, avec une petite blague ou une remarque qui fait rire. Chaque manquement est ainsi comblé; on compense.

Cette cohésion est une véritable force; au vu de sa domination actuelle, on se demande si Tourpes a un point faible?

Celui de ne pas être à l’abri d’un jour sans, comme toutes les équipes! On est généralement bon à la frappe et à la livrée, deux atouts de notre jeu, mais on ne peut pas dire non plus qu’on soit à l’abri d’une déconvenue dans ces secteurs à un moment donné. Maintenant, on a aussi le gros avantage d’avoir Sébastien Potiez, un sixième homme qui sait monter à toutes les places. Et puis, il y a nos deux gamins qui se signalent. Siméon Van Stalle est un excellent livreur et un frappeur de grande qualité. À 19 ans, Loïc Clément se révèle complètement dans un rôle de foncier qui n’a pourtant rien d’évident.

Jusqu’où peut aller Tourpes?

On ne se pose pas la question car on voit surtout au jour le jour, sans pression. On verra où la saison nous emmènera. Rester premier ou être deuxième, pour le moment, on ne l’évoque pas vraiment!

D’accord, mais à mi-saison, il ne faut pas être fin connaisseur de balle pour dire que Tourpes doit viser la montée en N1…

On en a déjà parlé mais sans plus, vous savez! On a abordé le sujet avec le comité qui a dit que l’on était libre de faire ce qu’on voulait. La pression ne vient donc pas des dirigeants. Elle pourrait venir du groupe lui-même mais, pour l’heure, on part du principe que tout fonctionne et qu’il ne faut rien changer aux habitudes. Jouons, prenons du plaisir et viendra ce qui doit arriver.

Ce qui arrivera avec certitude en fin de saison, c’est votre départ vers Isières…

Fin mars est venue cette opportunité de m’engager à la Fraternelle pour 2023. C’est l’assurance de passer le cap vers la N1 que je n’ai pas encore eu l’occasion de découvrir. Si je suis ravi de rejoindre Isières, vu notre saison actuelle, j’avoue que, si Tourpes monte, j’aurai quand même une petite pointe de regret à ne pas le faire avec lui. Mais il y a des choix à faire dans une carrière et je ne regrette nullement celui que j’ai posé en acceptant de devenir isiérois la saison prochaine.

Pour vous remplacer, Tourpes a annoncé la venue de Cyril Depraetere, de Biévène, formation chez qui vous vous déplacez dimanche en championnat…

Avant, il y aura eu le tournoi d’Ogy (NDLR: voir ci-contre) où on aura peut-être laissé un peu d’influx mais Biévène est à prendre au sérieux même si, sur le papier, cela semble facilement prenable. Mais toute lutte reste à jouer, on ne veut rien laisser au hasard afin de continuer notre ascension.