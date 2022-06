Clôture et préparatifs à l’ERT

Fusion entre Antoing et Vaulx

Gros suspense dans la demi-finale de Coupe qui opposait la JPV Froidmont-Maroc et le TTT Estaimpuis, cette dernière se qualifiant pour deux points. Résultat: 5-5, 11 sets à 11 et 420-422! TTSC Antoing s’imposa plus aisément face à l’ETT Vaulx (7-3) avant d’emporter la finale (2-8). "Antoing gagne le trophée Maurice Dubois pour… sa dernière saison après sa fusion avec l’ETT Vaulx. Le nouveau club n’alignera que deux équipes l’an prochain, sur les six qui composaient les deux clubs", précise Jean-Louis Verdy, secrétaire de l’ERT.

Quatre clubs différents titrés

En première division, Froyennes A, invaincu, remporte le titre pour la quatrième fois sur les cinq dernières saisons et ramène le trophée Rodolphe Philippart, du nom du fondateur de l’ERT, à la maison. En D2, Antoing A aurait pu accéder à la D1 après avoir remporté le titre dans toutes les divisions depuis son arrivée en ERT. En début de saison, c’était d’ailleurs l’objectif annoncé. Vaulx, champion en D3, profitera de la fusion pour y accéder en alignant l’effectif champion d’Antoing et sera présent en D2 avec ses champions de D3. En D4, c’est Froidmont-Maroc C qui est champion. On note aussi que le prix du fair-play cher à Maurice Dubois est attribué à WiersB en D1, RR Rumes A en D2, FroyennesC en D3, JPV Froidmont-Maroc D en D4A et TTG Anvaing D en D4B.

Enfin, pour le challenge de régularité, on retrouve Julien Nys, Alexandre Delescaut en NC, Florent Cailleau, étoile montante de la RR Rumes, en série E; Mike Alleman d’Estaimpuis en série D6-D4, Steve Lemoine d’Antoing en D2-D0 et Jean-Louis Verdy de Froyennes en série C, en devançant Gauthier Lemaine de la JPV Froidmont-Maroc.

2022-2023: moins d’équipes

Dernière activité, l’AG a confirmé les 39 équipes inscrites contre 44 cette saison suite au retrait du TTSC Antoing. On saluera l’arrivée de Fabrice Louche d’Anvaing au CA alors que les mandats de Didier Vigin, le président depuis 1991, Jean-Louis Verdy, secrétaire, et Steve Lemoine, trésorier, ont été renouvelés. D’autre part, Claude Lehoucq, pilier du TTT Estaimpuis depuis des temps immémoriaux, passe la main à John Vergracht.