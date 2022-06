Un nouveau livre pour le football hurlu avec le Stade Mouscronnois Squadra

Le SMS, de son nom abrégé, sera divisé en deux, voire trois, structures. Il y aura d’un côté les jeunes avec une équipe première – " Sans cela n’aurait aucun sens " – sous le matricule de la Squadra Mouscron. Par contre, les interprovinciaux joueront sous une autre structure grâce à une association avec Molenbaix. " Les discussions se poursuivent avec la Fédération. Mais tous les signaux sont au vert. " La nouvelle équipe sera coachée par Julian Depoorter et Albert Semedo. Elle sera composée en grande majorité du noyau de la Squadra et de quelques jeunes élites du Futurosport. Adriano Greco sera, lui, un conseiller de choix. " On est honoré avec la Squadra de s’associer au Futuro. C’est pour nous l’opportunité de gagner du temps en termes de structure et d’infrastructure. On est prêt, tous ensemble, à écrire un nouveau livre du foot mouscronnois. " Olivier Croes est nommé RTJF. Le poste de président a été proposé à Philippe Saint-Jean mais celui-ci a décliné. Il gardera un rôle de conseiller " car je fais pleinement confiance aux deux jeunes vice-présidents: Gautier Facon et Quentin Walcarius. "

La section féminine prendra la forme d’une autre ASBL. L’objectif y est clair: créer un pôle d’excellence dans la région. Ce sera la mission de Philippe Brutsaert. " Avec des équipes jeunes en U6, U9, U13 et U16 derrière notre équipe féminine que l’on conserve en P1. Nous accueillons pour l’instant 70 jeunes filles. Mais si on trouve des coachs supplémentaires, on pourra aller plus loin. On voudra mettre en place le même plan de jeu qu’au Futuro en jouant vers l’avant. On veut continuer à faire monter ce club. " Et donc accéder au plus vite aux divisions nationales. Cédric Senechal prend la présidence de cette ASBL.

Mouskroen Kampioen pour financer les ASBL

Les termes "sain" et "transparence" sont venus à plusieurs reprises dans la présentation. Car mettre en place cette nouvelle structure à un coût. Il a été estimé à 360000 euros (160000 pour le staff et 200 de frais généraux). Pour le financer, une fondation a été créée sous le nom Moeskroen Kampioen. " Elle permettra de financer les deux ABSL ", détaille Gautier Facon, l’un des fondateurs. Ils sont quatre à ses côtés: Quentin Walcarius, Philippe Dufour, Cédric Senechal et René Dalleur. Par passion, ces 5 ont amené 150000 euros. Les 210000 autres viennent des recettes (cotisations, buvette, sponsoring…). " Cela nous permet de tenir la 1resaison. Mais à partir du 1er juillet, on ouvrira le financement à d’autres personnes. " Comprenez par là de nouveaux investisseurs. Mais aussi une chose qui fera plaisir: l’ouverture aux supporters par le biais d’une plateforme. Le prix d’entrée minimal sera de 100 euros. " Et l’un d’eux sera désigné pour siéger au conseil d’administration et participer à la reconstruction du football hurlu. "

Même s’il reste pas mal de questions en suspens, le projet semble prometteur sur papier. La nouvelle équipe risque bien de devenir un mastodonte dans le football provincial hennuyer. " Mais le principal, cela reste de rassembler toutes les personnes qui ont l’envie afin de faire vivre le foot hurlu ", conclut Philippe Brutsaert.