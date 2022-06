Pour soutenir l’équipe nationale de foot-fauteuil

Dernièrement, sous l’impulsion de Robin Caudron, une équipe nationale a été créée. Elle porte le nom de Belgium Redwheels. En août prochain, elle participera à sa première compétition européenne, à Genève. " C’est un voyage qui représente un coût de 20000 euros. Car en plus des huit joueurs, il faut aussi compter le coach, coach adjoint, le mécanicien mais aussi au moins un accompagnant par joueur. Le but, c’est que les parents ne dépensent plus rien sur place.

En ce sens, nous avons décidé de reverser l’ensemble des bénéfices, notamment de la tombola (voir ci-dessous) à ce projet. "

Bientôt une équipe à Tournai?

Par le biais du tournoi et de l’initiation, Axel Rigaux et son équipe espèrent bien attirer de nouveaux joueurs vers le foot-fauteuil. Avec un rêve: " Celui de créer un jour un club ici à Tournai. Pour cela, il faut au moins huit joueurs car la discipline se joue à quatre contre quatre. L’autre difficulté, c’est le financement des fauteuils. Il faut compter entre 8000 et 10000 euros par engin. C’est pourquoi, on est déjà à la recherche de différents sponsors. Afin que, si cela se réalise, cela coûte le moins possible aux familles ou aux institutions. "

Si ce rêve devait se concrétiser dans les prochaines années, un autre pourrait être poursuivi. " Par manque d’équipes, il n’y a actuellement pas de championnat en Belgique. Les clubs sont obligés de prendre part à la compétition française (NDLR: les RedFoxes de Bruxelles ont notamment remporté le championnat de D4 pour leur 1resaison)."

Mais qui sait, dans un futur plus ou moins proche, d’autres matricules pourraient se créer. Et une journée comme celle du 2 juillet est une aide précieuse pour une discipline qui ne demande qu’à se faire connaître.