Yoran Chalon rejoint Braine la saison prochaine: «Bizarre de quitter la Real»

«Jouer la montée encore une fois»

On le sait, le CS se montrera ambitieux après une saison loupée. " Je me sentais très bien à Acren. C’est un club très structuré et familial auquel je connaissais tout le monde. Cela me fait bizarre de partir après autant d’années. J’ai dû y réfléchir à deux fois. Mais à 29 ans, j’avais envie de relever un nouveau défi. Celui d’essayer de faire monter un club m’a botté. Maintenant, le dire c’est bien. Le faire, c’est autre chose. "

Au sein de son nouveau matricule, le dernier rempart va retrouver pas mal d’anciennes connaissances. Il prend notamment le buteur, Allan Kimbaloula, dans ses valises. " Il y a aussi Sergio Aragon qui joue là-bas alors qu’Abdou Coulibaly vient d’y être transféré. Je retrouverai aussi Alex Teirlinckx que j’ai aussi connu chez les Camomilles. Enfin, il y a pas mal de nouveaux coéquipiers avec qui j’ai déjà joué plus jeune. L’intégration sera assez simple. "

Sur les terrains en septembre?

Car Yoran a déjà senti une première marque de confiance de la part de ses nouvelles couleurs. " On avait trouvé un accord avant ma blessure (NDLR: une rupture du tendon rotulien). Malgré cela, Braine n’est jamais revenu dessus. "

Ce qui permet à l’ancien Camomille de préparer son retour plus sereinement. " La revalidation se passe bien. Ici, je suis en vacances. Je profite de la piscine pour faire quelques exercices. Je pratique pas mal de marche également. Malgré une petite infection qui m’a embêtée, mais qui a été soignée grâce à des antibiotiques et une petite intervention chirurgicale, je suis un peu en avance sur mon planning. J’ai notamment pu reprendre la course à pied. J’espère pouvoir reprendre à la fin du mois d’août ou en début septembre. Après, il faudra retrouver le rythme. Je prendrai le temps nécessaire pour éviter une rechute. "

Vous l’aurez compris, un match de coupe entre Acren et Braine tomberait trop tôt pour des éventuelles retrouvailles. " Mais pourquoi pas un match amical pendant la trêve hivernale?C’est en tout cas avec plaisir que je reviendrai boire un verre et voir les gens ", sourit Yoran Chalon.