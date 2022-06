Comme la saison dernière, nous alignons trois équipes: des prépupilles, des pupilles et des minimes. Le nombre est donc stable. Par contre, je remarque que nos équipes ne sont pas équivalentes au niveau des inscrits. Les pupilles ne sont que cinq, ce qui est un peu court pour disputer toutes les luttes. D’un autre côté, nos minimes sont à huit, ce qui pose parfois des soucis au niveau des sélections.

Arrivez-vous à amener de nouveaux jeunes chaque année?

Cela devient de plus en plus difficile. Pourtant, nous ne ménageons pas nos efforts. Chaque année, deux stages sont organisés. L’un à Pâques et l’autre, estival, à Quaregnon. Ce dernier nous permet généralement de boucler deux ou trois inscriptions. Outre ces stages, nous organisons aussi une initiation sur la place du village pour les enfants de l’école primaire. Via la Fédération, les écoles peuvent demander le passage d’entraîneurs qualifiés pour faire découvrir la discipline, mais le retour est plutôt faible. Je sais que cela fonctionne bien à Ath et Namur, entre autres, mais ce n’est pas le cas chez nous.

La faute à votre isolement géographique?

Tout à fait. Sirault et Montignies n’ont plus de jeunes actuellement. Il y a donc un manque criant de visibilité. Si les enfants du village ou des environs ne voient pas jouer à la balle, comment voulez-vous qu’ils aient envie de s’y essayer? Lors du dernier GP Maistriau, une adolescente de 13 ans s’est arrêtée et m’a demandé quel était le sport qui était pratiqué. Cette anecdote est révélatrice. Plutôt que de se lamenter sur l’état des lieux, je préfère rester optimiste et volontaire. Cette année, notre club organisera deux événements importants pour les jeunes: la Journée Nationale des pupilles le 21 juillet, ainsi que le GP Quittelier, réservé aux minimes, le 23. Et n’oublions pas non plus la brochure que nous distribuons chaque année dans les 3000 boites aux lettres de l’entité.

Que faudrait-il pour améliorer les choses?

La Fédération prend des initiatives qui vont dans le bon sens. Malgré tout, je pense qu’il y a des choses à faire au niveau des plus jeunes. Je vous donne un exemple: je trouve cela inutile d’obliger les pupilles et prépupilles à jouer des luttes de 15 jeux. Il serait préférable d’organiser des matches dont la durée est connue à l’avance. Jouer une heure est plus qu’assez pour les petits de 6 à 8 ans. Une fois passé ce délai, ils ne s’amusent plus. Vous savez, la balle pelote est un sport très technique pour les petits. Ce n’est pas donné à tout le monde de savoir taper dans une balle avec la main. Il ne faut pas rajouter de l’ennui à la difficulté.

Vous gardez votre optimisme malgré tout?

Je suis un optimiste de nature et je me dis que le vent tournera. De bonnes choses sont organisées au niveau de la visibilité. Les récents événements qui se sont tenus à Mons et Soignies furent bien couverts dans les médias et c’est de ça dont notre sport a besoin.