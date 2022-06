Moins de réussite pour les «400» du KPC

Opposés ce dimanche à une très solide formation de l’Argayon Nivelles, les messieurs 400 du Kain Padel Club n’ont pas réussi à ramener un quatrième titre de champion à la rue de Breuze. « Soyons honnêtes, nos adversaires nous étaient sans conteste supérieurs, témoigne Philippe Moreau, qui a prolongé son plaisir dominical avec un quart de finale au tournoi de Vaulx. Il n’y avait pas non plus deux classes d’écart, mais nous avons commis quelques erreurs qui, à ce niveau, se payent tout simplement cash. » Au final, une défaite 2-4 qui reflète assez bien la physionomie de la rencontre. « Une équipe adverse au top du top et qui disait la même chose de nous. C’était vraiment du costaud en face et quand nous nous sommes retrouvés menés sur le score de 0-3, la tâche est alors devenue totalement insurmontable, mais nous avons fait tout le nécessaire pour ne pas rendre les armes », ajoute Lucas Merlin qui a été battu dimanche, mais qui a été sacré mais champion la veille en 300. M.H.