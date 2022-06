Le TUM, Froyennes, Ellezelles et Belœil après le Séquoia d’Ath

Cette semaine, il faudra avoir le don d’ubiquité pour pouvoir suivre tous les rendez-vous qui sont à placer au programme. Il y a bien évidemment le tournoi du Tennis Union Mouscron et son tableau cinq étoiles en messieurs 1. N’oubliez pas d’y aller jeter un œil: unique dans la région! C’est vraiment à ne pas rater si vous souhaitez assister à des rencontres de toute grosse qualité. On aura aussi un œil dans trois autres clubs: à Froyennes où le RTC Tournaisien organise son tournoi de simples adultes et jeunes; à Ellezelles où on joue en simples adultes; à Belœil où, même chose, on joue en solo, chez les plus grands.