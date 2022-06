Kain, nouvelle capitale du padel wallon

«Un beau finaliste»

Une victoire 1-5 qui ne souffre d’aucune contestation et qui fait bien sûr le bonheur du capitaine tournaisien, Lucas Merlin. "Nous sommes parvenus à profiter des deux premières rotations pour asseoir notre succès face aux Hurlus. Le marquoir indiquait alors 0-4 et le titre était en poche, nous sourit ce sportif accompli, joueur du Tournai Hockey Club. Néanmoins, même si le score a rapidement tourné en notre faveur au cours de cet ultime rendez-vous, nos adversaires n’en étaient pas moins de redoutables opposants, qui ont largement mérité leur place de finalistes. "

«Le stress au vestiaire»

Toutes les planètes étaient alignées pour ce sacre kainois. "Nous étions vraiment “surboostés” pour cette finale. Nous avons réussi à laisser le stress au vestiaire. C’est finalement dans la continuité de notre saison! Mis à part un match plus difficile au Rœulx, nous avons souvent remporté nos rencontres assez largement. L’ambiance extraordinaire qui règne au sein de notre groupe y est sans doute pour quelque chose. Dans le padel, j’ai vraiment trouvé ce que je cherchais, à savoir un sport prenant, et qui peut également réserver quelques chouettestroisièmes mi-temps. Car mon état d’esprit, c’est le sport d’abord, mais si on a cette possibilité de s’amuser en même temps, ça me va tout autant!"

Voilà qui porte donc à trois le nombre de sacres kainois. Un bilan extraordinaire lorsqu’on sait que seuls 11 titres étaient à répartir entre tous les clubs francophones lors de ces interclubs printaniers.

Dans l’autre camp, on ne se montrait pas trop déçu même si on concédait qu’il est toujours difficile de perdre une finale. "Mais accéder à ce stade de la compétition, c’était déjà inespéré, savoure quand même le capitaine du TUM, Sébastien Vandendyck. Il faut préciser qu’il y avait plus de 60 équipes sur la ligne de départ dans notre catégorie, ce qui n’est pas rien! Cette finale, même si nous l’avons perdue, nous donne un peu l’impression d’avoir franchi la ligne d’un long marathon. Je ne regrette rien de cette aventure, même si, à quelques jours près, j’ai failli endosser le capitanat… de l’équipe de Kain. Une formation qui, avouons-le, nous était globalement supérieure, et qui a su envoyer du lourd dès le début de l’interclubs, en faisant jouer ses meilleures raquettes d’entrée, là où nous avons un peu plus fait tourner. Tout le crédit leur en revient! "

Une finale «pour Zoé»

Vice-champions, après tout, ce n’est pas si mal comme résultat. "C’est même très bien, s’exclame Sébastien . Et si vous me le permettez, je voudrais dédier cette médaille d’argent à Zoé Vandenbulcke, la fille de Greg, un de mes joueurs. Elle s’est mariée samedi. Un événement bien plus important que notre finale quand on connaît le combat de Zoé contre la maladie."

Une finale à jouer et un mariage à célébrer: le week-end aura dû être particulièrement festif du côté de Mouscron… Presque un euphémisme!