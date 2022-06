Coup dur à Havinnes: Van Herzeele s’en va!

Mais ce n’est nullement la déception engendrée par la descente qui amène Sandrine à prendre la décision de quitter un club qui est devenu la référence de la région en termes de foot féminin. C’est une proposition très intéressante et la volonté de relever un défi qui se refuse très difficilement qui pousse Van Herzeele à quitter ses Sang et Or: "Je pars entraîner la D2 du Sporting de Charleroi (NDLR: l’équipe B du club carolo, championne de P1 devant le Pays Vert) . La décision n’a pas été facile à prendre."

Elle constitue en tous les cas une fameuse surprise lorsque l’on connaît l’implication de Sandrine dans le projet féminin havinnois, dont la création d’une équipe chez les jeunes. "C’est une opportunité qui ne va peut-être plus se représenter à l’avenir (NDLR: Charleroi a son équipe A en Superligue) et est le résultat du travail accompli. À Havinnes, joueuses et dirigeants sont à la fois déçus et contents pour moi. Mais je ne veux pas partir comme une voleuse: je vais aider la direction à préparer la prochaine saison."

Direction qui devra penser à vite trouver un successeur à une coach qui a passé neuf ans au club! "Vu ce délai, je pense que c est le bon moment de tenter l’aventure ailleurs. Même les filles de l’équipe m’ont dit de foncer pour ne rien regretter."