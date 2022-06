Célian Deweerd a vaincu le signe indien

Si les premiers kilomètres permettent au peloton de découvrir paisiblement le parcours, le Rumois Nathan Cailleau s’isole aux commandes dans la deuxième boucle. " J’ai répondu à une attaque et je me suis retrouvé seul en espérant avoir du renfort mais j’ai finalement compris qu’il était inutile de poursuivre mon effort ", expliquait le coureur d’IWG Wapi. La course se décante vraiment dans la deuxième moitié de l’épreuve quand l’intenable Édouard Claisse provoque le bon coup. Seul Célian Deweerd parvient à prendre sa roue mais le duo est bientôt rejoint par le Liégeois Dany Gabez et par Cyprien Dumortier. Les leaders s’entendent à merveille alors que derrière, six hommes s’isolent pour se disputer les places d’honneur et que le Blandinois Loris Vandenbussche est contraint à l’abandon suite à une violente piqûre d’insecte. Dans le dernier tour, Claisse insiste une nouvelle fois mais il était écrit que la victoire se jouerait au sprint. Après une longue descente, les coureurs abordent les 150 derniers mètres en légère montée avec un fameux élan et c’est Célian Deweerd qui se montre le plus véloce pour décrocher enfin son premier succès de la saison. " On peut dire que le dossard 13 m’aura porté bonheur. Je tournais autour de ce succès depuis deux ans et je commençais à désespérer. Chapeau à Édouard Claisse qui a dynamité la course dans les bosses en éliminant ainsi la plupart des adversaires. "

Le Chiévrois termine finalement troisième, dans la roue de Dany Gabez, pourtant lâché dans la dernière côte avant de rentrer sur les meilleurs à 300 mètres de la ligne: " J’étais le plus léger dans le groupe de tête, ce qui constituait un fameux désavantage dans un tel sprint. La déception est donc là même si je suis content d’avoir animé l’épreuve. "

Cyprien Dumortier, dont la cote monte chaque semaine, confirme pour sa part ses gros progrès en finissant avec les meilleurs: " Mon manque d’expérience a fait mal. Mon père m’a conseillé de lancer le sprint mais je me suis fait déborder par tout le monde. C’est la troisième fois cette saison que je prends la quatrième place et ça devient rageant de rater le podium de peu. "

Tommy Delestrait remporte le sprint des battus en dominant notamment l’étonnant Mouscronnois Arthur Vanassche, qui semble bien remis de sa blessure survenue à l’école en début de saison, mais aussi l’Anvinois Robin Schirrmeister, brillant sixième à trois jours d’une course marquée en gras dans son agenda puisqu’il sera le régional du grand prix Krikilion disputé samedi dans son fief.