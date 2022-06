Victor à Thimougies pour un septième succès

On le sait, l’épreuve est réputée pour sa beauté mais aussi pour sa difficulté… On s’imaginait ainsi que s’ils étaient 150, ce serait bien dans de telles conditions de chaleur. Mais non, puisque ce sont 275 concurrents qui se sont présentés à l’ombre des tables d’inscription. Il y avait parmi eux vingt nouveaux inscrits au Challenge: un Français, un Flamand, deux Thimougiens et deux Béclersiens. Deux heures avant le départ, le mercure affichait 32 degrés. Les coureurs ont beaucoup apprécié l’aide supplémentaire des riverains qui les ont rafraîchis tout au long du parcours et les remercient vivement.

On a connu des éditions parfois pluvieuses mais il a souvent fait chaud à Thimougies. En 1994, on écrivait par ailleurs dans nos colonnes: "C’est presque une tradition: les Crêtes du Tournaisis se courent dans la chaleur." En 1998: "Conditions particulièrement éprouvantes: peu d’air et malsain!" En 2006: "Sous un soleil plus que généreux…" Mais l’on avait souvent eu aussi très chaud dans les années 80…

Certains ont en tout cas bien supporté les conditions mais vingt-et-un participants ont préféré – très sagement – abandonner. Et aux dernières nouvelles, on dénombre dès lors 253 classés. On n’a pas battu le record d’abandons (40) qui date de 2005.

Virginie Dujardin, bien sûr!

Après des succès à l’ILM de Kain, à la Gallo-Romaine de Blicquy, à l’Atertous de Vezon, à l’Enfertje des Collines à Ellezelles, les 20 km de Velaines, et La Kainoise, Victor Vico a remporté le septième succès de sa saison à l’ACRHO, en 51.46 pour les 14,600 km soit une bonne moyenne au kilomètre de 3.33. En appliquant sa tactique favorite: assurer le tempo directement et creuser l’écart sur ses adversaires. Après dix-sept courses, Victor Vico est passé en tête du classement général où, avec 51008 points, il précède Jo Van Den Brulle de 1965 points.

Ce samedi, "Jo" a terminé second, quelque 4.43 plus tard. Julien Gilmet rentre, lui, en troisième position, en 57.25, devant Dylan Hourez, 58.17, et Kevin Flamme, 59.47.

Chez les féminines, pas de souci pour Virginie Dujardin qui termine 20e, et première aînée 1, en 1.06.15 (c’est du 4.32 au km). Pauline Vandenberghe est 55e, première de la catégorie dames, en 1.16.08 (5.13). Alexandrine De Smet est rentrée en 69e position, en 1.17.45. En 1.23.17, Marjorie Murez est classée 105e et première aînée 2.

Les nouvelles d’Isabelle Duvivier sont bonnes. Elle a fini 119e après 1.25.56 d’efforts mais, victime d’un malaise, a ensuite dû être prise en charge par les ambulanciers et transférée à l’hôpital: elle a passé la nuit aux soins intensifs où la réhydratation s’est bien passée. Après quelques examens complémentaires, Isabelle a pu rentrer chez elle dimanche en toute fin de journée et elle se porte bien.