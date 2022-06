Une histoire de Verraghen chez les jeunes

La tradition valloise veut qu’on n’oublie pas non plus les jeunes lors du tournoi de juin même si tennis et examens scolaires se télescopent souvent. Mais y a-t-il un meilleur moyen de sortir de ses cours et s’aérer l’esprit qu’en allant sur un court ? On a eu de beaux tableaux, d’autres plus éparses, mais une même joie de taper la balle, même aux heures les plus chaudes, qui a fait plaisir à voir. De Chapelle, Luca Godaux a dominé en 11 ans grade 1. C’est le club de Havré qui a brillé en grade 2 avec Arel Atlas Dil. Arnaud Verpoort, affilié au TUM, a pris le tableau 3. En 13 ans, double succès du Kainois Eliott Verraghen, dont un face à Jules, son frère. En grade 3, Tom Tanchon du Vautour a décroché la timbale. Chez les 15 ans, aussi de Vaulx, Raphaël Thomas est reparti vainqueur du premier tableau et Erkan Yildiz de Mons du second ! Côté filles, en 11 ans, victoire d’Alina Butin d’Ypres, d’Élyse Fontaine et d’Audrey Thoma, toutes les deux de Havré. En 13 et 15 ans, succès kainois avec Mila Vandecaseyn et Zélie Verraghen. L.D.