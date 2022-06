En 2A, aux quinze noms que l’on connaissait déjà, dont le Pays Blanc B, Néchin et la Montkainoise, les promus de P3, ainsi que Biévène, le descendant de P1, s’est ajouté celui d’Hensies qui est le Montois – mécontent, il l’a fait savoir – qui viendrait faire le nombre. Le conditionnel est encore de mise car le projet de séries porte bien son nom et n’a encore rien de définitif.

En P3, c’est souvent la répartition entre séries A et B qui pousse aux chamailleries. Cette année, on sera loin de ça: Harchies-Bernissart, Vaudignies, Pommerœul, Belœil B, Meslin, Chièvres se retrouvent de nouveau dans la division hybride Wapi-Borinage. Seul changement notable: le basculement des B du Pays Vert avec les clubs dits du Tournaisis. Série A qui accueille logiquement Péruwelz B, Havinnes et Esplechin, les déçus de P2A, ainsi que Hérinnes et Luingne B, champions de P4. C’est là aussi que se retrouve le Stade Mouscronnois Squadra!

C’est sûrement au quatrième étage que les dents grincent le plus car nos clubs régionaux ont été répartis sur quatre séries de quinze équipes. Bienheureuses sont les trente formations qui se retrouvent en 4A ou 4B. Un trio composé de Meslin B, Pommerœul B et Vaudignies B devraient évoluer en 4C avec les Espanola, Wasmes, Baudour et autre Ghlin. Il faut se projeter en P4E pour voir Flobecq, Wodecq, Biévène B, Isières B et Enghien B, à qui on propose des voyages à Maurage, Péronnes, Écaussinnes, Trivières… En avant les cœurs et le carburant!

On conclut avec les filles et la confirmation d’une répartition sur trois niveaux au lieu de deux. Ce qui ne séduit pas au regard de la répartition effectuée. On note une P1 à treize avec le Stade Mouscronnois Squadra Girls! Les Hurlues côtoieront Herseaux, Havinnes et le Pays Vert. Elles sont 28, les équipes à se répartir sur trois séries de P2, ce qui donnera de petits championnats. En A, HavinnesB, Templeuve, Acren, le Pays VertB, Biévène et Wez seront de la partie. La P3 se divise aussi en deux séries. En A, sur dix équipes, quatre sont fichées Wapi. Et que des nouveautés: Acren B, Escanaffles, Taintignies et... Velaines, que personne n’a vu venir!