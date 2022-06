Ogy lance la saison des tournois: Thieulain en piste ce mardi

Les éliminatoires débutent ce mardi 21 juin avec Thieulain qui sera en action face à deux autres N1, Wieze et Acoz. Début des luttes à 15h. Le lendemain, place à trois autres équipes de l’élite: Maubeuge, Galmaarden et Isières. Jeudi, ce sera le jour d’Ogy qui voudra briller à domicile et prouver son regain de forme après son très bon week-end en championnat: deux unités prises face à Mont-Gauthier et une à Thieulain! "On est mieux en équipe, confirmait, dimanche, Aurélien Bracke. Le déclic s’est produit lundi dernier au Maistriau. On a été sorti 13-12 par Thieulain, de justesse, sur une balle limite, mais on s’est rendu compte qu’on n’était pas moins fort que les autres. On n’est pas à notre place (NDLR: dixième) en championnat. On veut le prouver lors des échéances à venir, comme on l’a déjà prouvé ce dimanche à Thieulain et comme on l’avait encore mieux fait samedi face à Mont-Gauthier qui s’était déplacé avec un car de supporters pour fêter sa qualification pour Bruxelles… Sauf que c’est le genre d’ambiance qui nous amuse…" Et Ogy a rendu la monnaie de leur pièce aux Rochefortois qui sont passés à côté de leur objectif. Seront-ils revanchards jeudi, Mont-Gauthier étant au menu d’Ogy, comme Sirault (N2)?

Vendredi, deux autres N2 seront en piste: Tourpes et Œudeghien se mesureront à Grimminge pour décrocher la dernière place en demi-finales, qui se joueront samedi dès 15h. La finale aura lieu dans la foulée.