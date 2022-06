Margaux Maquet, proche de la prestation trois étoiles au Vautour

Une belle occasion également de voir à l’œuvre dans notre région une de nos meilleures joueuses, l’Athoise Margaux Maquet. Exilée aux États-Unis pour ses études, la joueuse de 20 ans s’est hissée en finale, devant sa famille et ses amis. "C’est toujours génial de pouvoir jouer dans la région où les tournois de ce niveau sont rares. Ça m’a fait plaisir d’évoluer devant quelques supporters venus m’encourager", confie-t-elle.

«Un match référence»

Margaux a entamé le tournoi du Vautour sans objectif particulier. "Juste celui d’aller le plus loin possible sans me fixer un tour à absolument atteindre. C’était balle après balle, match après match, en sachant que la concurrence serait forte. J’aime gagner mais le but n’est pas de se mettre de pression inutile. Il y avait un tableau de qualité mais je ne suis pas du genre à aller voir ce que mes adversaires ont fait récemment comme résultats en tournois, à faire une analyse de leur jeu car je me base surtout sur le mien pour avancer."

Et elle a bien avancé à Vaulx, dominant Vandeputte en huitièmes, Lerminiaux en quarts sans trembler, avant de remporter un fameux duel face à Rubbrecht en demies. "Sûrement le match référence de ma semaine. Celui au cours duquel j’ai su faire la différence dans les points importants. Dans la tête et dans les jambes, j’étais bien! Antje, je l’ai déjà jouée plusieurs fois, c’est toujours serré, je m’attendais à une rude bataille."

La preuve: 7-6, 7-5! Mais le verdict du match aurait-il été différent en cas de premier set perdu? "Pas forcément! Malgré la chaleur de samedi, j’étais prête à aller en trois sets. Par le passé, je ne vous aurais peut-être pas dit la même chose mais j’ai fait un gros travail mental aux États-Unis pour me convaincre que je suis capable. À 5-4, j’ai eu des balles de set que je n’ai pas concrétisées mais cela ne m’a ni énervée ni déconcentrée. Et j’ai conclu dans le tie-break. Dans le second set, là aussi, j’ai su gérer les moments cruciaux."

«Plus forte que moi»

Le tout en gérant aussi les 35 degrés! "C’était une donnée à prendre en compte mais la météo, c’est pour les deux joueuses. Une fois, il fait plus chaud; une autre fois, plus froid. C’est juste un paramètre à gérer au mieux et non une excuse dont il faut se servir si vous vous ratez."

Et pas question dès lors pour Margaux de mettre sa défaite en finale sur le compte d’une demie jouée la veille sous le cagnard. "Hors de question!, confirme-t-elle. Car j’étais bien dimanche, fraîche dans la tête, et les jambes répondaient. Je suis tombée sur plus forte. Je n’ai jamais réussi à installer mon jeu. Je n’avais jamais affronté Axana Mareen. C’est très costaud. Ma seule déception est d’avoir perdu aussi sèchement (NDLR: 6-1 6-2) après une si belle semaine. Mais le bilan reste positif!"

Une opération au poignet

Quant à la suite: "Je fais le trois étoiles du Racing Bruxelles cette semaine. Ce sera mon dernier tournoi avant une pause car je me fais opérer du poignet gauche qui me gêne et m’empêche de frapper en revers, raison pour laquelle je joue tout en slice. Ça va donc m’éloigner des courts durant un moment. Une pause en quelque sorte après une longue année aux États-Unis."

Une année de plus à défendre les couleurs de l’université de Charlotte. "Sur le plan collectif, on a signé une très belle saison, l’équipe n’ayant ainsi perdu qu’en finale de conférence. Une déception même si on a réussi le ranking le plus élevé jamais atteint par Charlotte, la 38e place. Individuellement, je suis 43e en simple et 23e en double, malgré cette blessure au poignet. Ce sera à confirmer l’année qui vient. Je rentrerai en 4e année en communication. Si tout va bien, je serai alors bachelière et entamerai un master en sport management."