Les Valloises sont à une marche du titre

En nationale 2 plus de 35 ans, mais côté féminin cette fois, les joueuses du Vautour ont assez facilement battu le Kineo Vital. Angélique Paluzzano et sa bande seront sacrées championnes de Belgique dimanche prochain si elles arrivent à réserver le même sort à Azalea. Enfin, pour être complets, on notera la défaite des juniors vétérans d’Ellezelles en N1. « Une défaite logique face à un adversaire, Deinze, beaucoup trop fort pour nous, avoue Hans Bauwens, le numéro 2 des Sorcières. Mon adversaire en simple, par exemple, était injouable. Il frappait tout et ne ratait rien. Chapeau à notre troisième joueur, Pierre Lecat, qui nous a permis de sauver l’honneur de bien belle manière. » Samedi prochain, les Ellezellois mettront un terme à leur saison historique en déplacement au TC Orée. M.H.