Les Athois ont signé un véritable récital

Fulgurant Julien Dubois

En attendant, c’est la première partie du boulot qui est accomplie, et de quelle façon! Un résultat d’autant plus positif quand on sait que certains joueurs du RTC découvrent ce niveau cette saison, à l’image de Julien Dubois, venu au tennis sur le tard. "J’ai un peu joué étant enfant, mais j’ai ensuite mis ma raquette au placard pour me concentrer sur le foot, confie celui qui a notamment défendu les perches de Molenbaix, et auteur d’une dernière pige à Dottignies lors de la défunte saison. Je ne me suis mis sérieusement au tennis qu’il y a 18 mois. Si l’on m’avait dit que je grimperais aussi vite les échelons, je ne l’aurais peut-être pas cru. J’ai de bonnes jambes mais des lacunes techniques à combler. Un entraînement sérieux cet hiver les a gommées. Enfin, en partie."

Désormais, Julien ne jure plus que par la petite balle jaune. "Cette fois-ci, le foot, c’est fini… même si j’avais déjà dit ça avant de relever le challenge de fin de saison au RDS. Le coaching? Ce n’est finalement pas pour moi… Les mentalités ont trop changé. Les joueurs ne sont plus prêts au moindre sacrifice, tout en réclamant toutefois leur place de titulaire. Sans moi, merci! "

Voilà qui va laisser d’autant plus de temps à Julien pour se consacrer au tennis, où son tout nouveau classement de B-2/6 ne fera pas long feu. Avant, bientôt un premier titre en poche à l’échelon national? C’est bien parti, en tout cas. Et avec la N4 messieurs qui aura aussi une très belle carte à jouer, le mois de septembre pourrait réserver bien des joies aux Athois.