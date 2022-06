«Des joueurs d’une rare disponibilité»

Place au bilan avec ce trois étoiles en messieurs et dames 1! "Que du positif, même s’il y a toute une série de choses à prévoir en plus, comme les arbitres, mais ça aura été la partie du tournoi la plus facile à gérer, car j’ai eu affaire à des joueurs et joueuses fort disponibles. On leur dit une heure, ils ne discutent pas: top! Ils ont offert du beau spectacle, un tennis de très bon niveau qui a attiré des gens, a fait rester les autres joueurs pris par l’intensité de ces matches et a créé une émulation, même avec le padel." À recommencer? "Sûrement pour le club car c’est une belle vitrine mais ce sera sans moi! Je l’avais dit et je crois que je vais tenir parole, c’est ma dernière année de juge-arbitre. Cela fait 15 ans que je tiens ce rôle, j’ai besoin de souffler et de m’accorder du temps pour autre chose."