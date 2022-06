Avec, dès le samedi, le verdict attendu dans l’attribution du dernier ticket pour la Grand-Place de Bruxelles. Sous une chaleur véritablement accablante, Mont-Gauthier était le favori désigné pour rejoindre Kerksken, Thieulain et Baasrode le 23 juillet dans la capitale, mais Acoz et Maubeuge étaient tous deux en embuscade. Parti avec une longueur d’avance, Mont-Gauthier se sera d’ailleurs fait remonter. Alors qu’un succès à Ogy leur assurait la qualification pour le rendez-vous bruxellois, ce qui aurait été une première pour eux, les Rochefortois ont trébuché chez les équipiers de Julien Masure. Un 13-11 qui atteste de la qualité qui règne du côté de la Chaussée de Renaix et d’une place dans la seconde partie de tableau qui s’explique difficilement!

En attendant cette courte défaite pouvait rester suffisante pour Mont-Gauthier, à condition de ne voir ni Maubeuge ni Acoz cartonner et prendre trois points. Et si les Français n’en engrangeaient que deux à Wieze (8-13), les Coquis signaient le carton plein face à Grimminge (13-4). De quoi venir coiffer Mont-Gauthier sur le poteau! Après une longue absence, Acoz retrouvera les pavés de la Grand-Place.

La journée de samedi s’est conclue par la confirmation du leadership d’un Thieulain qui a glané les trois points en jeu face à Baasrode (13-5) – excusez du peu! – alors que Kerksken, son dauphin, n’en a pris que deux à Galmaarden (9-13). Quant au carton, il a été signé par Isières pour qui tout a marché face à Hamme: le 13-1 parle de lui-même.

«Difficile de faire mieux»

Le lendemain, avec 17 degrés de moins au thermomètre, les Isiérois rendaient visite à Galmaarden et sont rentrés avec une victoire 10-13 qui a été longue à se dessiner mais qui permet de signer un excellent week-end à cinq points, tout en se rapprochant du Top 5.

Alors qu’Acoz confirmait son état de forme actuel en s’imposant face à Wieze (13-4) et en s’invitant sur le podium à la suite du revers 11-13 de Baasrode face à Maubeuge, il y avait un derby à jouer pour Ogy, qui a indirectement permis aux Coquis de se qualifier pour Bruxelles, mais le succès acquis face à Mont-Gauthier n’a pu se confirmer à Thieulain. Même si le point ramené (13-6) de chez le voisin est le bienvenu… "Tout juste, soufflait Aurélien Bracke. Quand on a fait 11-6, on était soulagé car on n’était pas les mains vides et ça ponctuait un très bon week-end. En ajoutant le succès contre Mont-Gauthier, on fait un 3 sur 6 contre deux grosses écuries. Il était difficile de faire mieux."

Mais de là à dire que c’est inespéré… "Quand même pas car on connaît nos qualités qu’on n’exploite toutefois pas toujours très bien depuis le début de saison. Il y a un net mieux malgré tout et ce Top 8 à aller chercher même si, ces prochaines semaines, les déplacements à Isières et Acoz seront délicats." Avant, il y aura le tournoi… d’Ogy durant toute cette semaine.

«Un beau point bonus»

On y retrouvera dès ce mardi Thieulain qui a signé le bilan de 5 sur 6 ce week-end. "On frôle même le maximum mais il y avait en face Baasrode et surtout Ogy, qui n’aura pas volé son point, reconnaissait ainsi Tanguy Metayer. Sur papier, quatre point s constituaient l’objectif; on a pris un beau petit bonus!"

Week-end parfait? "Quasi car il y a eu, vendredi, la défaite en finale du Maistriau face à Tourpes qui mérite de toute façon de l’emporter. Mais on a déçu! On a toutefois eu le mérite de ne pas tergiverser, de se relever de suite contre Baasrode, puis face à Ogy en prouvant qu’on a du caractère et que l’on se trouve malgré tout dans une phase ascendante."

À confirmer à Mont-Gauthier dimanche prochain. "Et dans toutes nos autres luttes, en tournois, en Coupe ou en championnat, nous reprend Tanguy. On a faim, on veut toujours gagner, c’est dans notre tempérament de joueur de Thieulain…" Qui, vu les scores infligés à ses adversaires du week-end, pourrait commencer à faire vraiment peur à la concurrence. "C’est peut-être ce qu’elle se dit mais il ne faut pas y faire attention. On se concentre sur notre jeu, commente un capitaine qui semble aussi mieux dans ses pompes. En effet, ça va mieux car je sens que je suis en train de monter en puissance. J’ai plus de sensations qu’il y a un mois, ce qui permet de jouer mon rôle qui est de tirer les autres vers le haut."