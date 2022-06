Scheldeman sans pitié pour les régionaux

Le peloton restait toutefois attentif et c’est finalement un sprint royal qui départageait les favoris. Dans cet exercice, le Flandrien Xander Scheldeman, le sociétaire de l’équipe Isorex, faisait parler sa puissance pour remonter Florian Delier dans les derniers mètres. "C’était très éprouvant et je pense que tout le monde est au bout du rouleau , racontait le coureur de Koolskamp à l’arrivée. C’est ma quatrième victoire cette saison mais j’ai vraiment été loin pour la décrocher car il y avait de solides adversaires lors de l’emballage final."

Florian Delier, qui n’a pas encore pu inaugurer sa tenue de champion FCWB, était bien sûr mitigé après avoir loupé de peu une nouvelle victoire: "Je reste sur une belle série mais après une petite coupure pour me consacrer aux examens scolaires, c’est malgré tout rassurant de finir sur le podium même si j’étais au bord de la crampe dans les derniers mètres."

Troisième, Célian Deweerd se montrait aussi déçu d’avoir laissé passer l’occasion de débloquer son compteur: "Je me suis fait enfermer au début du sprint et j’ai finalement raté la victoire de très peu. J’espère me montrer lors des prochains grands rendez-vous, notamment à Herbeumont et au Critérium Européen de la Jeunesse couru au Luxembourg qui sont vraiment des épreuves de haut niveau. En attendant, je serai mercredi à Béclers, avec l’espoir de réaliser un bon résultat."

Si le local Noah Capitanio fut victime d’un coup de chaud dans le dernier tour, on retiendra encore la montée en puissance de Cyprien Dumortier, citoyen de La Glanerie venu au vélo durant le confinement et coaché par Thomas Degand. L’affilié au VC Roubaix n’a pas pris de risque lors de l’emballage final mais espère très bientôt frapper un grand coup après avoir déjà décroché deux troisièmes places en France.