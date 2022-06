Juniors: Antoine L’Hote sait aussi sprinter

Après une belle partie de manivelles, huit coureurs creusaient un bel écart. Et parmi eux, on retrouvait notre régional Augustin De Graeve, le Français Antoine L’Hote mais aussi quelques solides Flandriens. L’entente était parfaite alors qu’à l’arrière, les autres favoris sentaient qu’ils étaient piégés. Ainsi, Clauw mais aussi Justin Picoux et Ugo Deweerd se glissaient dans une contre-attaque de cinq hommes qui ne parvenait pas à se rapprocher des leaders. "On s’est même fait reprendre par un troisième groupe dans le dernier tour et je n’avais plus les jambes à ce moment pour aller chercher une place", reconnaissait Justin Picoux à l’arrivée. L’Athois, qui tourne autour d’un premier succès, se montrait pourtant moins malheureux que Deweerd, contraint à l’abandon suite à un bris de dérailleur dans l’ultime boucle.

Devant, c’était la grande bagarre et les huit échappés croyaient tous en leurs chances de victoire mais ils n’étaient plus que six à se présenter pour la gagne dans l’ultime virage et Antoine L’Hote débordait finalement tout le monde pour décrocher son second succès de la saison, le premier en Belgique. "Je n’ai pas eu beaucoup l’occasion de rouler de ce côté de la frontière cette année mais je m’étais classé sixième à Bury, puis troisième de Liège-Bastogne-Liège, sans doute mon résultat de référence en 2022, avouait le coureur du VC Roubaix. Après une petite coupure, cette victoire va me mettre en confiance pour le championnat des Hauts-de-France et quelques épreuves importantes du côté français."

Troisième classé, Augustin De Graeve sauve l’honneur régional et se rassure également après deux week-ends sans course. "J’espérais mieux mais c’est déjà pas mal avant un été chargé avec dans un premier temps des épreuves en Italie avec le club, puis le Tour de Slovaquie avec le Team Wallonie", relatait le Frasnois avant le contrôle antidopage.