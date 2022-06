Adriano Greco : "Le Stade Mouscronnois ne sera pas un nouveau Mouscron-Péruwelz"

Juin 2022: mis devant le fait accompli de la faillite de l’Excel Mouscron, RMP nouvelle appellation après la fantasque valse de proprios et dirigeants aussi incompétents que peu scrupuleux, un groupe de travail mouscronnois, aidé par la Commune, ont remué ciel et terre pour continuer à faire vivre le foot au Canonnier – qui, sans occupant, sera voué à la vie de chancre, ce qui deviendrait alors une fameuse épine dans le pied de la Ville et de l’IEG! – et sauvegarder des équipes de jeunes au Futurosport. La solution envisagée: convaincre la Squadra Mouscron, le club si cher à la famille Greco, de devenir le club représentatif de la cité hurlue en s’associant à son matricule 9702; voilà comment est né le Stade Mouscronnois Squadra, déjà dit SMS!

«Pas d’argent engagé»

Douze années plus tard, si les acteurs ne sont plus tout à fait les mêmes, l’histoire paraît se répéter à Mouscron où le plus grand, celui qui a coulé, crie à l’aide au plus petit. Reste à espérer une meilleure issue de collaboration au SMS qu’au RMP, ainsi qu’une durée de vie plus longue… "On ne fera pas les mêmes erreurs, rassure tout de suite Adriano Greco, cheville ouvrière de la Squadra, dirigeant, joueur et capitaine, aussi bien de l’équipe de futsal prestant en N1 que de l’équipe de foot jouant en P3. Pour quelle raison? Car il n’y a aucune somme d’argent engagée par qui que ce soit vers qui que ce soit, contrairement à ce qui avait été fait en 2010 avec Péruwelz.

Ici, il n’est pas question d’achat de matricule, ce qui, à la base, rend l’union déjà plus saine."

«Être mieux reconnu»

On se souvient qu’à l’époque du RMP, le rachat du matricule péruwelzien était parfois source de conflit et de chantage: "N’oublie pas que sans mon matricule, il n’y aurait plus de club de football à Mouscron", avançaient les uns. "N’oublie pas qu’on l’a racheté, ton matricule", répondaient les autres. "Je vous assure qu’on sera loin de tout ça", commente encore Adriano, qui a évolué durant un très court moment sous les couleurs du RMP.

Avec sa famille, Salvatore, le paternel et président en tête, l’attaquant de 37 ans est à la base de la création du Stade Mouscronnois Squadra. "On est fier de faire évoluer notre club car il y a là, la possibilité de voir plus grand, être mieux reconnu pour le travail réalisé, et notamment en futsal, où on est installé au plus haut niveau, et se faire mieux connaître encore à Mouscron." Alors que jusqu’ici, la Squadra vivait à l’ombre de l’Excel, sur le terrain du Jacky Rousseau, à quelques centaines de mètres du Canonnier!

En bleu et au Canonnier

Un stade que foulera l’équipe première du Stade Mouscronnois Squadra. Ainsi l’a supposé le communiqué publié vendredi dernier, annonçant l’occupation des infrastructures professionnelles existantes. " C’est une bonne déduction que vous faites, sourit Adriano qui laisse planer le doute, les détails du projet n’étant totalement présentés que ce prochain vendredi. Mais on jouera en bleu, du moins la saison prochaine", se permet-il. Le genre de précision qui plaît toujours aux supporters.

En renommant le club, chacun espère que ceux-ci répondront présent. "On veut fédérer les amateurs du foot hurlu. Il fallait garder la touche Squadra car c’est l’entité d’un projet né en 2000 qui a fait ses preuves. Il fallait toutefois s’ouvrir à tous les amoureux du foot de la ville qui ont aimé l’Excelsior, le RMP et l’Excel. D’où l’idée de renouer avec le passé et la base du ballon rond dans la cité hurlue: le Stade Mouscronnois. On veut ne vexer personne, ni nos fans ni ceux de l’Excel. Preuve que le projet ne se fait pas en solo mais est un travail collectif et collaboratif."