Une leçon de Défense pour les Diables

1. Samedi Belle initiative que la campagne lancée par l’Adeps pour soutenir le sport amateur: "Rejoins le mouvement sportif" incite toutes personnes animées par le bénévolat à pousser la porte des clubs. "Pour faire fonctionner les clubs et encadrer leurs membres, le mouvement sportif a besoin de volontaires", insiste la campagne dont les affiches sont parlantes; une nageuse seule et désemparée sur son plongeoir, une jeune basketteuse seule et penaude devant son panier, un gymnaste seul et incapable d’attraper les anneaux au-dessus de sa tête… " Sans volontaire, ça ne va pas le faire" , conclut la campagne… À rappeler également à ceux qui, tout en restant bras croisés, osent critiquer ceux qui donnent déjà de leur temps!

2. Dimanche Fin du Critérium du Dauphiné qu’on a pu suivre à la RTBF qui se félicite de ses audiences vélo. Même chez les filles! La Ronde de Mouscron, retransmise le 18 avril dernier, aurait fait un très bon score. Sans doute vrai même si ça sent la flatterie à Jean-Luc Vandenbroucke, organisateur de l’épreuve et consultant sur le service public.

3. Lundi Parce qu’on est à la ramasse depuis quelques matches en défense, Roberto Martinez a décidé de prendre le diable par les cornes. Entre les déplacements au pays de Galles, où ses arrières n’ont pas rassuré, et en Pologne, où il désire assurer ses arrières, le sélectionneur de la Belgique a trouvé la parade: s’attacher l’avis d’un expert. D’une experte dans ce cas-ci! Au centre d’entraînement de Tubize, Ludivine Dedonder est venue visiter Eden Hazard et compagnie. Il se dit qu’elle se serait longuement entretenue avec Jan Vertonghen, patron de notre ligne arrière. C’est logiquement à lui que la ministre a prodigué ses conseils en matière de Défense.

4. Mardi On sait ce que vous dites: "Qu’il arrête son char avec Dedonder!" N’empêche que ça a marché: 0-1 à Varsovie pour les Diables! Une victoire sans tir adverse ayant fait mouche, l’arrière-garde ayant tenu le choc malgré la légion d’occasions pour les Polonais. Le seul coup de casque de Michy Batshuayi a suffi en attaque. La garnison belge a été désarmante d’efficacité. Et tel un stratège retrouvé, le Diable s’est mis en ordre de bataille sans voir la moindre frappe le toucher. Eh alors, on dit merci qui? Merci Lulu! Ou plutôt Madame la ministre. Toujours prête à aider! Ça doit être ça, ce qu’on appelle… le service militaire.

5. Mercredi Le carton plein: expression qui, dans le cadre d’un jeu de hasard, s’utilise quand une grille correspond intégralement au tirage! Formule qui assied à merveille à Gérard Lopez, que vous connaissez tous, lui, le fossoyeur principal de l’Excel Mouscron qui, dès qu’il arrive quelque part, amène les ennuis. Avant le club hurlu qu’il a poussé à la faillite, il y a eu la F1 et la chute de l’écurie Lotus, qui n’est toujours pas de l’histoire ancienne, la justice du Grand-Duché l’ayant récemment inculpé pour soupçons de fraude. Dans l’aventure footballistique de Gégé, il y a eu le LOSC, histoire qui fait partie du passé mais qui a ressurgi il y a peu, le parquet de Lille menant une enquête du chef d’abus de biens sociaux. Il y a aussi Boavista qui, il y a trois semaines, a été interdit de recrutement par la fédération portugaise. Et il y a Bordeaux, la dernière réussite de Lopez: descente sportive en Ligue 2 suivie, dans la foulée, de la descente administrative en National qui, sans injection de fonds nouveaux au capital du club, va vite muer en descente financière en N3, le cinquième niveau du football hexagonal. Cela sent à plein nez, pour les Girondins, les derbies vinicoles face à Chauvigny ou Cognac. Sans doute une autre approche du foot! Moins tourné vers le degré de performance mais plus vers le degré d’alcool. En attendant, vu les casseroles accumulées, si Gérard Lopez, en homme d’affaires qu’il est, n’a pas encore compris qu’il n’a rien… à faire dans le sport, c’est qu’il a la bourrique tenace.

6. Jeudi Il se dit qu’à l’Excel, les équipes de jeunes perdent leurs plus précieux atouts. Les vestiaires du Futuro se vident, et les chambres de l’internat voisin aussi. Sans le foot pro, Mouscron ne fait plus rêver les gamins prêts à être séparés de leur famille pour vivre leur passion. Même Mbo Mpenza, pas rancunier à la sortie de son éviction d’octobre dernier, a finalement repris le fiston à la maison.

7. Vendredi Ça tape déjà bien aujourd’hui mais il paraît que ça tapera encore plus ce samedi. Bonne transpi aux cyclistes, pelotaris et autres tennismen, dont la fédé n’est pas avare en bons conseils: "Jouez en blanc, portez la casquette et apportez des boissons fraîches." Merci, l’AFT!