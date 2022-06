Top 8: Isières doit marquer le coup!

L’intérêt du week-end en N1 ne se limitera pas à la qualification pour la Grand-Place de Bruxelles. Si les luttes de samedi serviront cette cause, celles de dimanche lanceront la seconde partie de saison. Le moment est venu pour certains de faire un peu plus attention à leur place au classement. Le Top 8 constitue l’ambition de tous car éviter les quatre dernières places, c’est échapper aux play-down et à tout risque de descente. C’est aussi s’assurer de jouer les quarts de finale des play-off. Malgré ses hauts et ses bas, malgré ses quatre victoires en dix luttes, Isières est tout juste dans le bon pour le moment via sa septième place actuelle. Battre Hamme à domicile samedi et enchaîner à Galmaarden dimanche, voilà ce qui serait idéal pour la Fraternelle qui éloignerait du coup deux équipes classées plus bas qu’elle. Dixième, Ogy n’a pas envie d’abdiquer mais son week-end est ardu : réception de Mont-Gauthier samedi et derby à Thieulain le lendemain ! Une formation thieulinoise qui, en première lutte, va accueillir Baasrode : un beau choc en perspective. Comme ceux prévus dimanche si les orages annoncés le permettent : en haut de tableau, Baasrode, troisième, reçoit Maubeuge, cinquième ; Mont-Gauthier, surprenant quatrième, rend visite à Kerksken, le dauphin de Thieulain. L.D.