Qui foulera la Grand-Place de Bruxelles?

Rappel du principe de ce prestigieux rendez-vous de la saison ballante: pour ses 40 ans, ce qu’on appelle plus couramment la Grand-Place ne modifie rien à sa formule qui fait son succès et regroupera toujours les deux premières équipes francophones et les deux premières équipes flamandes du classement de N1 à l’issue des luttes aller de la phase régulière du championnat!

Depuis quelques semaines, on avait compris que Thieulain et Kerksken s’adjugeraient facilement les premiers billets. Accueillant le même jour une double bonne nouvelle – sa victoire dans son match de retard face à Isières et la décision de la CBAS en faveur de Hamme qui a récupéré ses points au détriment d’autres équipes, dont Wieze qui ne peut plus aller chercher la place de second flamand! –, Baasrode a composté son ticket samedi dernier.

Il reste une place vacante, celle du deuxième club francophone. Doublement battu le week-end dernier, à Mont-Gauthier et Baasrode, Isières ne fait plus partie des candidats. Le 24 juillet, il va donc manquer le gagnant sortant sur le pavé bruxellois! C’est Mont-Gauthier, Maubeuge et Acoz qui peuvent encore espérer monter à la capitale. Avantage au premier cité qui compte un point de plus que les deux autres à l’entame de la journée décisive de samedi. Mais le déplacement dans notre région, à Ogy qui a poussé Thieulain dans ses retranchements ce dernier lundi à l’éliminatoire du Maistriau, ressemble à un piège. Maubeuge, à Wieze, et Acoz, face à Grimminge, resteront à l’affût d’un faux pas des Namurois!