Près de 200 joueurs au tournoi Olivier Patout

Six équipes resteront sans défaite au terme du dernier tour. And the winner is… le Lessinois Serge Foucart, inscrit avec Kevin Lagouche, sacré champion fédéral triplette en mai dernier. Un départ à trois fanny et un 13-5 contre Gérard Lafontan et José Dos Santos. Denis et Geoffrey De Keyzer écartent Yves Comblet et Christian Couckhuyt pour se classer deuxièmes. Menés 0-8 par Philippe et Mathieu Moulart, Ludovic Foucart et Vincent Verset reviennent et gagnent 13-11 pour monter sur la troisième marche du podium. Philippe Vanden Bosh et Patrick Storme sont quatrièmes "sur une victoire 13 à 1 face à Sébastien Lawniczak et Kyllian Szymanski." Les cinquièmes sont Fabien et René. Et en sixième position, l’on a David Marbaix "avec Stéphane Marquebreucq. La journée n’a pas été facile, mais on est passé au travers, on gagne la dernière 13 à 12 contre les Athois Stéphane et Morgan Dannaux."

110 joueurs à Leuze

Sur les pistes de la piscine, 22 dames et 88 messieurs se sont inscrits au lundi de la Pentecôte du Lutosa. Alex Gustin et Quentin Dailly mettent 13-4 en finale contre Willy Lekoeuche et Patrick Storme et terminent en tête à 4+38. Orry Guerlus et Greg Rousé prennent la dernière à 13-10 face à Alain et Jérôme D’Hooghe pour 4+24. Joseph Triolo et Tony Piron sont à 4+20 sur un 13-11 dans la quatrième contre Aurélien Gustin et Sébastien Wuilcot. Éric et David Wattiez, affrontent les repêchés Lauranne Van Loo avec Loïc Dambrain et prennent un 13-10 pour 4+11 en tout. Vincent Mathieu, avec Nico Barbe, passe à 3+25 devant Christophe Imbert et Kyllian Szymanski à 3+22. Max Bangels et Bruno Deverchin sont à 3+19, Willy Lekoeuche et Patrick Storme, 3+18, Christian Couckhuyt et Yves Comblet, 3+16. Également à trois victoires, il y a Alain et Jérôme D’Hooghe, 3+15; Philippe Vanden Bosh et Mathieu Moulard, 3+14; Rudy Bourdon avec Jean-Paul Wuilcot, 3+13; Alex Jacob et Charles Duc, 3+9; Aurélien Gustin et Sébastien Wuilcot, 3+9; Miguel Henry et Serge Flamand, 3+8; Angélique Mahieu et Corentin Loridant, 3+8; Kevin Colin et Alexis Duc, 3+7.

«Beach Pétanque»

Un autre tournoi s’est organisé sur le même site, en nocturne, dans le cadre du week-end "Leuze on the Beach". De nombreux amateurs y ont pris part et ils se sont regroupés, en fin de parcours, autour d’une finale à rebondissements qui dura 2 heures.

Max Bangels fait équipe avec Dimitri Baudart et "on est face à Kevin Dejaeger et Martin Porret dont tout le monde se souvient qu’il a participé aux championnats du monde juniors. Un beau match entre amis! On est mené 1-8 et en grande difficulté. Mais on revient à 8-8. C’est notre tour de prendre les devants et on passe à 10-8. Ensuite, c’est 10-10 et on est à deux doigts de la gagne à 12-10, mais Kev et Martin l’emportent 13-12."