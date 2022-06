Les Tournaisiens s’imposent en plus de 50 ans à Leuze et Vezon

Au compteur, c’est 3+16! Daniel De Ro et Jean-Bernard Porret n’ont pas eu la vie facile. "À 13-6 contre Christian Couckhuyt et Christian Delcourt, 13-3 contre les collègues Victor Maton et Éric Filmotte et encore un 13-6 face aux nationaux de Lessines, Marc Dalne et Joseph Triolo." Le tout pour 3+24. La finale dure une éternité et voit Didier et Jean-Paul s’imposer 13 à 12 pour 4+17. Bien que les finalistes ne soient pas protégés au Lutosa, Daniel et Jibé restent seconds sur le copieux score de 3+23. Marc Cheront et Guy Willems sont sur le podium à 3+18. Guy Procureur et Hervé Dehainin suivent à 3+16, Claudine Couture et Marcel Liénard, à 3+11, Sonia Arelt et Éric Lamart, à 3+8. Christian Delcourt et Christian Couckhuyt clôturent les trois victoires à 3+0.

Encore une victoire tournaisienne à Vezon, également en plus de 50 ans. Gérard Fontaine et Willy Lekoeuche vivent un parcours "light" à 13-4, 13-6 et 13-0 dans la troisième contre Carole Schamp et Roger Denayer. Ils se retrouvent, en finale, pour le trophée ou une seconde place protégée, face à Annick De Baecke et Jean-Luc Ramu, une équipe doublement mixte, composée d’une Lessinoise et d’un Tournaisien! "Annick et Jean-Paul ont lutté à 13-8, un très difficile 13-11 et un 13-5 contre Manu Vandewaele et Marc Cheront, mais nous cédons la dernière à 8-13."Ils se classent seconds à 3+10 derrière Willy et Gérard à 4+34. Walter et Éric sont troisièmes à 3+13, Viviane Procureur passe à 3+6, avec Gérard Ferdinand, juste devant son… mari, Éric Procureur avec Hervé Dehainin à 3+2. Carole Schamp et Roger Denayer sont également à 3+2.