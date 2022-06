Trois équipes de plus pour le Tournaisis

Le président Lecomte s’est félicité de la qualité des débats entre les différentes sociétés du Tournaisis. D’autre part, la pérennité du championnat, et du jeu de boule en général, se confirme car trois nouvelles équipes intègrent le championnat: une seconde équipe de la Concorde, une seconde équipe blandinoise, une troisième équipe du côté des Rouches Bourleux. Elles évolueront en D2, ce qui permet un montant supplémentaire vers la D1. Les heureux élus sont les Camarades Bourleux de Bailleul. Il y aura donc douze équipes en D1 et treize en D2. Une présence accrue qui fera démarrer la nouvelle compétition septembre. Pour rappel, Camargue 1 est champion de la division 1, juste devant Cazeau à égalité de points. Dottignies 2 et Flag descendent en division 2. Série que quitte Escanaffles qui en est champion devant les Antoiniens du Café français. La deuxième formation de Camargue fermait la marche du championnat.