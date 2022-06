Tourpes, Thieulain et Isières sur la Grand-Place de Mons

Tourpes, qui a sorti Sirault, Isières qui a éliminé Maubeuge, et Thieulain qui a mis fin aux espoirs d’Ogy, sont les trois qualifiés pour la finale du Grand Prix Maistriau dont les éliminatoires ont été disputés à Nimy, Villers et Saint-Symphorien et dont la journée qui donnera le nom du vainqueur fait son retour sur la Grand-Place de Mons. C’est en même temps le retour de la balle pelote dans un cadre prestigieux, là où se clôturent les festivités du célèbre Doudou. L’idée est de faire revenir en centre-ville une discipline qui, vu la qualité des équipes finalistes, devrait attiser la curiosité des promeneurs. L’accès sera ainsi totalement libre et il sera tout à fait possible de circuler tout autour du ballodrome tracé pour l’occasion.