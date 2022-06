Mouscron-Havinnes: tentative d’union!

À moins de contourner le règlement ou recevoir une jolie fleur de l’ACFF, la disparition du matricule du club mouscronnois engendrera celle de l’équipe féminine qui devrait, au mieux, pouvoir entamer la prochaine saison au plus bas étage, soit en P3, niveau qui verra le jour en 2022-2023 vu le boum des équipes féminines! Il nous est revenu que, conscient du risque encouru, l’Excel a pris contact fin mai avec Havinnes, dont les filles descendent de N2 en P1, pour envisager dans l’urgence une collaboration. "C’était en effet l’idée, confirme Sandrine Van Herzeele, responsable du foot féminin havinnois. Mouscron nous a sondés pour que l’on dissocie notre section féminine du reste du club et que l’on s’associe avec lui en créant une nouvelle ASBL. Le hic est qu’il fallait signer vite, très vite et même bien trop vite à notre goût."

«L’idée est séduisante»

C’est donc plus un timing inadéquat qu’un désintérêt profond qui a poussé les Havinnoises à refuser la proposition hurlue! "C’est tout à fait cela, complète Sandrine. On a eu réunion le 27 mai au soir et tout aurait dû être ficelé avant le 31. On aurait dû agir dans la précipitation, chose qui ne nous convient pas! Comment allait-on organiser le tout? Pour le bien de tout le monde, il fallait que les choses soient mieux pensées au préalable, que l’éventuelle future structure soit mieux réfléchie… Maintenant, au niveau de l’intérêt du projet en lui-même, l’idée était séduisante."

On sent que la création d’un pôle féminin en Wapi titille un peu Sandrine Van Herzeele… "En soi, je trouvais la proposition d’une grosse structure intéressante. À Havinnes, on n’était pas contraire. On en a d’ailleurs parlé à nos joueuses en toute transparence après avoir écouté les arguments de nos voisines. Mais encore une fois, si cela doit se faire un jour, ce ne sera pas comme ça, pas dans l’urgence, pas en deux jours de temps. Je ne nous voyais pas nous engager dans une association, avec tout ce que ça implique sur le plan juridique, sur un coup de tête. Ce n’est pas un truc qui se fait à la légère. Car il n’y a aucune garantie que ça se passe bien."

Même si, des deux côtés, on a des personnes sensées et très compétentes! " C’est vrai également mais, l’air de rien, avec Fanny (NDLR: Goossens) , cela va faire bientôt dix ans qu’on se retrousse les manches pour rebooster la section féminine à Havinnes. Vu le nombre de jeunes joueuses du cru qui sont arrivées en équipe fanion, je pense qu’on n’a pas trop mal réussi. On n’a pas envie que tout ce qui a été construit jusqu’ici tombe à l’eau suite à une décision prise sans une mûre réflexion."