Le Pays Vert veut faire mieux

Il y a eu ensuite l’heure des bilans des équipes premières. "Grand bravo à nos filles qui ont remporté la Coupe du Hainaut grâce à une superbe prestation en finale face à Charleroi qui nous a devancés en championnat. De quoi nourrir des regrets mais la nationale, avec toujours le duo formé de Jibé Yakassngo et Sven Leleux à la barre, restera notre objectif lors du prochain exercice en P1!"

Quant à la D3 masculine: "Elle a assuré le maintien fin mars. Ce qui l’a fait évoluer avec moins de pression (NDLR: pour une dixième place finale) . La saison prochaine, on visera mieux, avec le challenge d’approcher les clubs qui se battent pour le tour final. Chaque dimanche, à 16h45, on ne souhaite plus s’inquiéter du résultat des Gosselies et PAC Buzet; on veut plus se pencher sur celui de Schaerbeek ou Saint-Symphorien. On ira le plus haut possible en laissant au staff le soin de viser quelque chose." Staff que dirigera toujours Jimmy Hempte avec Benoît Cicigoi, aussi responsable des jeunes, et Bastien Letellier, nouvel arrivant depuis l’Excel Mouscron.

Au niveau des joueurs, Charlo, Leleu, Nzuzi, Itoua et Mangunza arrivent; Thulier fait son retour; Mundine et Dutilleul franchissent le pas de la D3 en provenance de l’équipe B. Une P3 qui a raté de peu la montée en P2 en mai! "On a vécu de vives émotions avec ce groupe de gamins âgés de 16-17 ans. Et deux énormes déceptions avec les revers à Néchin et à Écaussinnes. Mais on remettra l’ouvrage sur le métier, visant le tour final et plus si affinités", a conclu le président Philippe Dubois.