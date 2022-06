Le club de la Rusta est monté sur treize podiums

Le championnat national des masters s’est déroulé à Bruges. La Rusta est montée treize fois sur le podium : cinq fois l’or, six fois l’argent et deux fois le bronze. Christine Dhanis est imposée en longueur, comme Sylvain Lefebvre deux fois en sprint, Laurent Duthoo au poids, Thierry Fruleux au disque. À sa médaille d’or, Christine Dhanis a ajouté celles d’argent au 100 m et à la hauteur. Au javelot et à la longueur, Anne-Marie Francq a récolté des médailles du même métal. Pascal Fontaine, au 100 m, et Laurent Duthoo, au disque, ont pris le bronze. Pour l’AC Collines, le président Michel Vandenhende est deuxième au 200 m, et troisième au 100 m. J-L.Deb.