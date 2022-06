La Squadra sauve le foot mouscronnois

Projet dont le point de départ est le matricule de la Squadra, le 9702, qui se verra attribuer un nouveau nom: le Stade Mouscronnois Squadra! Référence historique au club fondé en 1922 qui, en fusionnant 42 ans plus tard avec l’ARA Mouscronnoise, avait donné vie au Royal Excelsior Mouscron. "Une nouvelle page pourra s’écrire avec un projet unique en Belgique et articulé autour d’une tripartite foot masculin, foot féminin, futsal. avec un projet sport-études en partenariat avec la Ville."

Concrètement, au niveau du sportif, une équipe première masculine sera alignée en P3 grâce toujours au matricule de la Squadra. Par contre, un nouveau matricule sera créé pour l’équipe première féminine de l’Excel pour lui permettre de jouer en P1 et non pas de retomber en P3; elle évoluera sous le nom Stade Mouscronnois Squadra Girls ou SMSG pour les initiales et histoire de faire plus court. Il y a aussi l’ambition de créer "un pôle d’excellence du foot féminin" , tout en misant aussi sur "une collaboration avec le futsal" , que ce soit au niveau masculin et féminin.

Molenbaix en est aussi…

Quant aux jeunes, c’est Molenbaix qui a lancé la bouée de sauvetage au Futuro. Via une association sportive avec le club de l’entité de Celles, le centre de formation alignera ses jeunes en séries interprovinciales. En parallèle à tous ces rapprochements, a vu le jour une structure administrative et financière veillant à chapeauter le tout: la Fondation Football Flanders Hainaut. Elle a défini ses défis et missions: "Apporter de nouvelles sources de financement et créer un fonds de réserve; promouvoir le foot local en gardant lahaute qualité de formation; occuper les infrastructures professionnelles…" Que les paroles soient suivies d’actes!

Tous les détails du projet qui se veut "moderne et transparent" – et ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd! – seront présentés ce prochain vendredi au Futurosport. La structure dirigeante, la fondation et l’organigramme du club seront alors connus.

Vous l’aurez compris, dans le projet de séries dévoilé par le CP Hainaut hier, on remplacera bientôt Squadra Mouscron, en P3 masculine, et Excel Mouscron, en P1 dames, par Stade Mouscronnois. Un projet qui envoie Hensies en P2A, qui est sans surprise en P3, qui expédie entre autres Wodecq et Flobecq en… P4E et qui réserve de tout petits championnats du côté des P2 et P3 féminines.