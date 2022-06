Alana Castrique: petit tour suisse avec la Grande Boucle ?

Alana, comment allez-vous à la sortie d’une période qui n’est jamais simple pour une sportive de haut niveau qui poursuit des études supérieures?

Il y a de la fatigue car je sors d’un gros bloc de trois semaines entre blocus, examens et entraînements intensifs. Mais ça va, je me sens malgré tout bien. La tête et les jambes sont au rendez-vous!

Comment faites-vous pour cumuler les deux avec brio?

Je m’organise! J’ai une idée précise en tête et je fais tout pour qu’elle se réalise: réussir mes études et réussir dans le vélo. Jusqu’à cette saison-ci, je faisais en sorte de bien répartir les deux; c’était du 50-50 entre cyclisme et kiné! Mais il me manquait un truc, j’avais l’impression que je faisais les deux à moitié, ça n’allait pas.

C’est le perfectionnisme qu’on vous connaît qui veut ça…

En quittant Lotto pour Cofidis, j’ai en fait pris conscience que je pouvais faire les deux à 100%, en étant plus assidue à l’école et dans mes entraînements. Avant, le vélo était un jeu, pour le plaisir, les voyages et l’ambiance. Mais là, je veux miser beaucoup plus sur mon sport, sans néanmoins mettre mes études de côté; j’ai envie d’en faire mon travail.

Réalisable grâce au développement du cyclisme féminin?

Les salaires commencent à suivre, on y gagne désormais mieux sa vie. J’ai 23 ans, c’est le moment d’y aller à fond si je veux concrétiser mes ambitions. C’est aujourd’hui ou jamais! Mais je souhaite assurer mon avenir professionnel. Si je peux exercer la kiné à partir de 35 ou 40 ans, après ma carrière, ce serait parfait!

Cette ambition semble plus ressembler à un super boost qu’à une mauvaise pression…

Totalement! Je fais chacune de mes années d’études en deux ans. Je viens de finir la première partie de ma troisième année. Il me reste trois ans avant le diplôme, mais le plus dur est derrière moi avec le plus gros de la théorie qui est passé. Il restera, en termes d’organisation, à caser les stages que je devrais effectuer

Vous pourrez les faire au sein de votre équipe, non?

Dans un tout premier temps, l’école préfère qu’on aille en milieu hospitalier pour qu’on touche à tout: kiné respiratoire, pédiatrique… Du coup, la kiné sportive, ce sera peut-être en dernier stage, en guise de spécialisation!

C’est nous ou votre épanouissement s’explique énormément par votre arrivée chez Cofidis…

Vous ne vous trompez pas. Je me sens en réalité plus à l’aise dans cette équipe française après quelques mois que ce que j’ai pu l’être pendant plusieurs saisons chez Lotto, au sein d’une structure belge.

Cofidis est basé dans le Nord; la mentalité se rapproche fortement de la nôtre…

C’est vrai mais c’est la multitude de nationalités chez Cofidis qui fait la différence. Lotto ne comptait que des Belges et il y avait une grosse rivalité, chacune voulant faire mieux que l’équipière. Le travail collectif est mieux mis en avant dans mon team actuel. Ce mardi, au Ventoux, je ne fais que 50e après avoir beaucoup bossé jusqu’au pied de la dernière montée mais on a Clara Koppenburg qui prend la deuxième place. J’ai fait mon job et le podium décroché par notre coureuse allemande en est une belle récompense.

Comment était-ce cette course ponctuée par une ascension du Géant de Provence?

J’y allais sans pression vu mes trois récentes semaines chargées et le fait que cette course ne me convient pas vraiment. Ce que j’aime, c’est les courses flamandes, les pavés, les bergs, le vent et la fraîcheur. Là, j’ai eu tout l’opposé: une grosse chaleur, même le vent était chaud, et un long col. Le but était d’arriver au pied du Ventoux après avoir donné le maximum pour l’équipe, puis d’arriver en haut sans me cramer. J’ai bien bossé en protégeant et replaçant nos filles qui avaient de l’ambition, leur remontant les bidons. À l’entame du col, j’ai mis le clignotant pour finir à mon rythme, dans les délais, ce qui constituait aussi l’objectif, même si, en 25 bornes, j’ai pris 19 minutes dans la vue, preuve que la haute montagne, ce n’est pas trop mon truc (rires).

Il y en aura pour votre prochain rendez-vous, en Suisse…

Les deux premiers jours me conviendront avec un critérium d’une quarantaine de kilomètres, puis un chrono. Lundi et mardi, ça grimpera plus; je vais essayer de survivre et entretenir la condition. C’est en fait un bon entraînement pour ce qui est à venir.

Sera-ce le Tour de France de la dernière semaine de juillet?

On me la pose souvent, cette question. La confirmation de la sélection doit encore venir de la part de l’équipe. J’aimerais évidemment en être car c’est un fameux événement qui donnera une grosse visibilité au cyclisme féminin.

Si le tout début de saison n’a pas souri à Alana Castrique qui a souffert d’une commotion cérébrale à la suite d’une chute au Nieuwsblad fin février, avril et mai ont vu la citoyenne de Ploegsteert être plus en réussite avec, en point d’orgue, sa prestation à Paris-Roubaix. "Course que j’appréhendais après une première expérience l’an passé par mauvais temps et une arrivée sur le vélodrome tout juste hors délais. Ça m’avait fait rager car, en spécialiste des pavés, c’est le genre de course que j’affectionne. Cette année, avec ma 20e place, j’ai prouvé que j’avais le niveau car c’est un résultat significatif en World Tour. Un vrai déclic qui m’a donné confiance. Début mai, j’ai bien enchaîné avec le Tour de Bretagne avec des sixième et septième places lors des première et dernière étapes. On me fait souvent remarquer que j’ai l’air épanouie et c’est le cas dans une équipe où on se tire toutes vers le haut."