Vandenberghe claque un sacré chrono sur 800 mètres

Avant les interclubs pour vétérans, la Rusta organisait, une manche du Challenge Benjamins-pupilles-minimes Éric Demeu du nom de l’ex-président du club. Le site de la LBFA détaille que ce challenge est un concours pour enfants de 7 à 12 ans. Il est divisé en manches qualificatives réparties dans toute la Belgique. La compétition se déroule sous forme d’épreuves combinées: pentathlon pour les minimes et tétrathlon pour les pupilles et benjamin(e)s, avec obligation de participer à toutes les épreuves. Une finale est ensuite organisée. En plus des athlètes locaux, il y avait aussi ceux de l’EAH, la JSMC, l’ACLE, ATH, et l’ACDC.