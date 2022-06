Un cinq étoiles unique dans la région au TUM

Forcément de telles possibilités permettent d’attirer ce qui se fait de mieux dans le tennis belge, si on excepte les joueurs internationaux. " On a clôturé les inscriptions mardi soir avec 47 participants. On aura sept Séries A ainsi que 12 B-15/4. Dont certains n’ont que 15 ou 16 ans. Cela prouve bien tout le potentiel qu’ils ont. On peut donc s’attendre à du beau spectacle sur les courts. "

Parmi les noms les plus ronflants, on peut pointer Julien Dubail (24ejoueur belge), Nathan D’Hulst (39e), Niels Cleeren (41e) ou encore Jacques Gley (33e) et voisin du TCMouscron.

Si le responsable du TUMa décidé de séparer en deux ces tournois: " C’est justement pour éviter d’avoir un impact sur les autres catégories. Comme c’était le cas avant lors des tournois d’avril et de septembre où on était déjà en trois étoiles. Car on privilégie forcément les meilleurs terrains quand on attire de tels joueurs. C’est aussi pour cela qu’on a décidé d’organiser notre semaine à la mi-juin. Car le temps et la luminosité qui dure plus longtemps nous permettent d’organiser les matchs plus tardivement dehors. Sur les courts où le public peut prendre facilement place autour. "

Un premier test

L’organisation d’un tel tournoi demande forcément plus de moyens au club. En plus des prize money plus importants, il faut également soigner l’accueil, payer des arbitres pour les rencontres du dernier carré… " Mais pour cette première année, on a décidé de travailler sur fonds propres. Il s’agit d’un test pour nous. S’il est concluant, on attirera des sponsors pour la prochaine édition. J’ai déjà eu des contacts mais aussi des idées pour agrémenter la semaine. "

Et connaissant l’inventivité de Dominique Seynhaeve et de son équipe, on imagine déjà à quel point cela pourrait être bien!