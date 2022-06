Thieulain: l’académie est un succès!

De plus que l’académie a été lancée en 2019, année du sacre en Nationale 1. " Évoluer au plus haut niveau nous offre un rayonnement supplémentaire. Tous les jeunes qui jouent chez nous ne finiront pas par intégrer la N1, mais nous avons aussi un projet pour la Promotion. À terme, nous voudrions monter d’un échelon afin que les jeunes qui y évoluent poursuivent leur apprentissage ."

Manque de cohérence au plus haut niveau

Si le club se félicite d’élargir son rayon d’action, d’autres cercles en subissent parfois les conséquences. " Chaque club est libre de lancer son propre projet , se défend le coach. Il y a assez de qualité dans la région pour que d’autres initiatives de ce genre voient le jour chez nos voisins. Mais il faut une vision d’ensemble; se mettre à table avec les différents niveaux de pouvoirs pour analyser ce qui est réalisable ou pas. Comment voulez-vous fédérer parents et joueurs si vous n’avez pas de vision à moyen terme? "

S’il loue les actions entreprises par les différentes fédérations, Geert pointe d’ailleurs le même manque de cohérence au sein des instances dirigeantes. " J’ai parfois l’impression que les fédérations vivent sur leur île. Des projets voient le jour, mais sans réelle concertation avec les autres acteurs locaux. J’ai commis les mêmes erreurs lorsque je travaillais aux Pays-Bas pour y faire connaître le One Wall. Je me rendais à différentes formations ou initiations, sans me demander si le projet était réalisable localement. " Toujours aussi passionné, le formateur tient avant tout à maintenir la qualité au sein de son club. " Elle prime la quantité et les résultats. Pour chaque jeune, notre objectif est double: le faire progresser et faire en sorte qu’il se sente bien. "