Et malgré la concurrence, le club tournaisien a, une nouvelle fois, démontré toute la qualité de sa formation. Sur place, ses membres ont décroché quatre médailles. Dont l’une du plus beau métal: l’or. " Mana Delneufcourt, Mila Leclercq et Diego Motte ont terminé en tête devant le Luxembourg et l’Allemagne en kata U12 par équipe. Le groupe n’est formé que depuis un mois. Mais il a travaillé très dur pour obtenir ce résultat. On est très fier. "

Une 1reà l’international pour Diego Motte

En individuel, les représentants de la cité des Cinq Clochers ont décroché trois médailles d’argent. La première pour Mana Delneufcourt en kata U10. " Elle a fait face à une grosse concurrence. Elle ne s’incline en finale que de 0.2 points contre une Allemande. Mais c’est une belle performance qui vient clôturer une saison jonchée de nombreux beaux résultats nationaux et internationaux. "

La deuxième revient à Séphora Deleneufcourt, la grande sœur, en kumite (combat) U14. " Elle a connu un excellent parcours de cinq combats. Après quelques semaines de doutes et de déception, elle revient à son meilleur niveau. C’est de bon augure avant sa prochaine compétition à Porec en Croatie. "

Enfin, la dernière est obtenue par Diego Motte en kata U12. " Il s’agit d’une première médaille individuelle pour lui dans une compétition internationale. Cela vient récompenser les efforts réguliers consentis à l’entraînement grâce à sa motivation. "

Notons pour être complet que Mila Leclercq n’a pu sortir de sa poule en kumite U12, -de 36 kg. " Le stress a eu raison de son courage. Mais bravo pour son engagement ."

Petit clin d’œil également aux mamans tournaisiennes qui ont rejoint l’Allemagne pour soutenir leur progéniture.