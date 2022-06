Quel bilan pour nos clubs féminins de la N3 à la P2?

Lessines, par contre, quitte la N3 après une saison qui n’aura pas été inutile. " Elle m’aura permis de reprendre goût au coaching , glisse Nicolas Rombaut. Je ne l’avais plus fait depuis une dizaine d’années. De plus, le groupe qui savait que le maintien allait être très compliqué m’a soutenu et m’a donné beaucoup de plaisir. Et la collaboration avec Sandy Barbieux a été optimale. De quoi repartir sur de bonnes bases en promotion ."

Ce que ne fera pas l’OTT, qui a décidé de scratcher une équipe qui a pourtant terminé à la cinquième place. " Après avoir fait un état des lieux de l’ensemble du club et avoir analysé les conséquences des nombreux départs ou arrêts au sein de son équipe fanion, le comité a décidé de concentrer toutes les forces vives restantes dans sa nouvelle P1 afin d’assurer à celle-ci au plus vite le maintien ", rapporte Pierre Rasson, un président qui assume la décision. Michel Denauw, son collègue frasnois, est dans une position assez différente. " Même si on ne pourra pas compter tout de suite sur Joé Delcourt, qui va devoir se faire réopérer du genou, on continue en promotion .Le bilan est, malgré nos nombreux déboires, globalement positif. Et l’esprit club a joué à fond quand il a fallu au second tour faire appel à des filles de nos deux provinciales pour remplacer nos trois blessées. Elles ont répondu favorablement, ce qui a permis de nous en sortir ."

Enfin, toujours dans la même série, le PVTM a mieux fini qu’il n’avait commencé. Un moment relégable, il a accumulé les victoires au deuxième tour et finit septième. " C’est le résultat des trois entraînements hebdomadaires effectués par les filles depuis le début. Cela a fini par payer ", se réjouit Adrien Vanmoortel.