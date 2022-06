Peu d'inscrits mais un plaisir maxi au tournoi du Matchpoint d'Estaimbourg

Le tournoi a failli être annulé

Les dirigeants ne s’en cachent d’ailleurs pas: ils ont sérieusement songé à annuler le tournoi. " Mais nous nous sommes dit que ce serait dommage de priver d’une belle semaine chez nous les gens qui nous avaient fait le plaisir de s’inscrire, tranche Sophie Favier, la présidente du club. Et nous ne regrettons pas notre décision. "

Car si la quantité n’y était pas vraiment, la qualité s’était bien invitée à l’ombre du château. " Que de belles passes d’armes tout au long de la semaine. En témoigne le nombre incroyable de matches qui se sont joués au super tie-break! Ceux qui sont venus ne voulaient pas faire de la figuration, " reprend le juge-arbitre.

À l’image de la présidente, lauréate de son tournoi en Double Mixte 5, associée à Jean-François Hoste. " Je ne joue plus beaucoup, si ce n’est lors des interclubs, mais pas question de rater mon tournoi. "

Place maintenant à l’été et ses traditionnels stages, " qui drainent toujours pas mal de monde ". Normal quand on a à la tête de la formation un Sakis Daskalou, ancien coach international. Ensuite, fin août, la saison estaimbourgeoise culminera avec le tournoi de simples. Un événement qui, à n’en pas douter, connaîtra un bien plus joli succès que celui de la semaine écoulée.