Le Court 17 s’invite dans la valse des titres

En attendant, c’est du côté de Chapelle-à-Wattines qu’on a fait la fête ce dimanche, avec le triomphe des Dames 50 emmenées par Bérengère Bouchez. " Mais que ce fut dur, souffle la capitaine. Après deux rotations, nous étions menées 1-3 et nous comptabilisions trois jeux de retard. Un succès 9-0 et un autre 9-4 plus tard, nous pouvions célébrer. "

Il a fallu gérer la pression

Les victoires acquises dans la douleur sont souvent les plus belles. " Là, tous les ingrédients étaient réunis pour une chouette finale. Le suspense était à son comble et nous avons pu compter sur de nombreux supporters. Des gens du club, de la famille, des amis… Une donnée qu’il a fallu apprendre à gérer parce qu’à notre niveau, personne n’a l’habitude de prester devant plusieurs dizaines de personnes. "

En l’espace de douze mois, les progrès enregistrés par les Leuzoises sont fulgurants. " Plusieurs joueuses de ce groupe avaient déjà disputé les interclubs l’année passée. J’en fais d’ailleurs partie. Et je ne trouve pas d’autres mots: en 2021, on s’était fait démonter. Quelques joueuses sont tout de même montées dans la catégorie supérieure suite à leurs résultats en tournois, d’autres sont venues se greffer au groupe… et nous voilà championnes francophones! C’est dingue, la vitesse à laquelle on peut évoluer dans cette discipline. Surtout quand, comme moi, qui n’avais pourtant jamais pratiqué de sport en compétition, on a chopé le virus. "

Déjà trois titres pour la Wapi, et ce n’est pas fini

En actant les deux titres kainois et celui du Court 17, notre région comptabilise déjà trois trophées sur les 11 mis en jeu lors de ces interclubs. Et le quatrième tombera à coup sûr samedi, la finale des Messieurs 300 opposant le TU Mouscron aux Kainois. Ces derniers pourraient d’ailleurs signer un nouveau doublé en l’espace d’un seul week-end puisque le lendemain, les Messieurs 400 du KTC recevront l’Argayon Nivelles en finale. " Ce sera compliqué, mais nous y croyons, annonce Philippe Moreau . Quoi qu’il arrive, nous aurons vécu une magnifique épopée. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir au sein de cette équipe composée de jeunes et de moins jeunes joueurs. J’ai moi-même le triple de l’âge de certains de mes partenaires, et leur ai soit donné cours de tennis, soit ai été leur éducateur au collège de Tournai. " Difficile de faire plus transgénérationnel que le padel, c’est un fait.