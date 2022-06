" C’était quand même dur avec la chaleur et le parcours plus vallonné que prévu. Je fais des courses sur route mais aussi des trails. J’aime cela, une course comme l’Enfertje des Collines, c’est magnifique. " Isabelle a terminé l’épreuve d’Œudeghien à la 102e place, et deuxième des A1, en bouclant les 13,100 km en 1.07.17, soit une moyenne de 5.08/km.

Isabelle a terminé cette année le marathon de Paris, 2070e en 4h10’32’’. Elle espère prochainement descendre à 3h30 sur les 42,195 km…

Aussi du triathlon

Elle pratique aussi le triathlon. Celui de Chièvres figure à son programme, le 4 septembre prochain (1,5 km de natation, 43 km de vélo et 10 km de course à pied).

Pour le dossard 1974, la Ronde des Moulins était la quatrième participation de l’année sur les routes de l’Acrho. Après Œudeghien, suivirent les 20 km de Velaines. Verdict: 122e, en 1.43.50 pour les 20,500 km (5.04/km), sixième de sa catégorie. Et la Kainoise 15 jours plus tard: 119e en 1.46.52 pour les 21,100 km (5.04/km), et 5e A1.

" En fait, j’ai fait des cross en interécoles puis me suis inscrite à l’US Lessines où j’ai été entraînée par Patrick Deglume et Patrice Vermeulen. J’ai fait deuxième du Championnat du Hainaut de cross, en cadettes. J’ai arrêté en Rhéto. J’ai deux filles: Léna, 18 ans, et Eva, 16 ans, mais la course à pied, ce n’est pas leur truc… "

Comment l’infirmière en hôpital s’y est-elle remise? " Contrairement à beaucoup de gens qui ont arrêté pendant le Covid (NDLR: dont de nombreux habitués de l’Acrho que l’on ne désespère pas de revoir bientôt…), je me suis remise à courir…

J e m’entraîne trois à quatre fois par semaine: le mardi 8 à 12 km, quelquefois jusqu’à 20 km! Je fais aussi du fractionné en montée. " Vrai que du côté d’Œudeghien, et le Mont de Mainvault, il y a de quoi…

" Quand j’ai un grand stress, j’évacue l’énergie en courant. Par exemple le mercredi, je cours 10 à 12 kilomètres avec Anja Martens, une copine des Ceusses des Collines. Elle parle beaucoup… "

Les Crêtes du Tournaisis, (et son moulin) ce samedi à 16 heures, à Thimougies, devraient beaucoup plaire à Isabelle Duvivier.